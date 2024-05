Crema caffè light, 0 calorie e buona come quella originale: pronta in 5 minuti | I tuoi amici diranno addio al bar

Se sei a dieta questa è la variante della crema caffè più buona che esista. I baristi ti invidieranno a vita per questa ricetta light.

Il caffè è sicuramente tra le bevande più ambite e apprezzate nel mondo. Che si tratti di espresso, all’americana o ristretto, piace veramente a tantissime persone. In molti, approfittando di passeggiate con amici o parenti, ne approfittano anche per fermarsi al bar e fare una pausa piacevole.

Quando si è a lavoro, in alcuni momenti di break, si è soliti chiamare questi minuti di riposo pausa caffè. Bere questa bevanda significa soprattutto fermarsi un po’ e ricaricarsi per affrontare il resto della giornata con le forze giuste e necessarie.

Ormai, mancano davvero pochissime settimane all’inizio della bella stagione estiva ed è per questo che, nei vari bar, è già possibile richiedere una gustosa crema caffè che piace veramente a moltissime persone.

Chi però segue una dieta ben precisa, sa di non poterne bere diverse tazzine a settimana in quanto si rischia di assumere più calorie del dovuto e ciò non andrebbe a giovare sul benessere della persona e della bilancia.

La crema caffè con radici molto antiche

La crema caffè, in alcune Regioni, è anche nota come caffè del nonno. Ciò perché, secondo la tradizione, sembra che la ricetta sia stata anticamente creata da un signore anziano per renderla gustosa e fresca per i suoi parenti.

Quando si va in spiaggia con la famiglia o con alcuni amici, prendere una crema caffè si rivela essere tra le scelte più apprezzate in quanto è fresca e, nelle ore più calde della giornata, berla in compagnia è anche un modo piacevole per ripararsi dai raggi del sole.

Prepara la crema caffè light per non sentirti più in colpa

Se volete preparare una crema caffè light, ecco la ricetta più giusta e veloce per prepararla, come riportato da lacucinaitaliana.it:

Ingredienti (per 2 tazze)

Circa 10 cubetti di ghiaccio;

1 tazzina di acqua (circa 50 ml);

1 cucchiaino di caffè solubile;

2 cucchiaini rasi di zucchero (quantità variabile secondo il gusto).

Per miscelare il tutto potete tranquillamente utilizzare un frullatore, va bene anche il modello ad immersione con lame più delicate. In ogni caso sarete sicuri di poter bere una bevanda gustosa e light valida anche e soprattutto per chi sta seguendo un piano alimentare preciso.