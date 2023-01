Spaventoso aumento di tumori, arriva la rivelazione che terrorizza gli italiani

Stando alle dichiarazioni del medico oncologo ed ematologo Patrizia Gentilini si ipotizza una inquietante collegamento tra l’aumento di casi di tumori in Italia e i vaccini. Proviamo a fare il punto della situazione.

Un’accusa che lascia spazio a pochi dubbi, quella che ha lanciato la dottoressa Gentili nella sua rubrica sul Fatto Quotidiano, dove si è detta preoccupata per l’aumento di casi di tumori in Italia ed ha ipotizzato, tra le diverse cause, anche una correlazione con i vaccini a mRNA.

Secondo, il medico oncologo ed ematologo, nonché divulgatore scientifico, il crescente numero di casi di tumori nel nostro Paese è, senza dubbio, dovuto all’adozione di stili di vita poco sani. Stando a dati recenti, il 33% degli adulti è in sovrappeso, mentre, il 10% obeso. Si stima, poi, una percentuale di fumatori pari al 24% ed i sedentari sono aumentati di 8 punti percentuali rispetto al 2008, con il 31%. A questi dati allarmanti, si sono aggiunti i fattori negativi causati dall’emergenza sanitaria, oltre che lo stop forzato delle attività di diagnosi.

Proprio come abbiamo anticipato, nella sua rubrica, la Gentilini ha ipotizzato anche l’intervento di un altro fattore sull’aumento di casi di tumori, i vaccini a mRNA. Ecco cosa ha affermato l’oncologa.

Spaventoso aumento di tumori in Italia: la spaventosa rivelazione

Insomma, stando a quanto dichiarato da Patrizia Gentilini, sembrerebbe che la dottoressa sospetti un legame tra i vaccini anti covid e l’aumento dei casi di tumori.

Ecco uno stralcio di quanto la dottoressa Gentilini ha dichiarato, in merito all’aumento dei casi di tumori nel nostro Paese, attraverso la sua rubrica: “Vi è però un alto potenziale fattore di rischio sempre più presente nella letteratura scientifica, ovvero il possibile ruolo causale dei vaccini a mRNA nell’insorgenza e / o progressione di forme tumorali”. Dunque, secondo l’oncologa, sebbene non ci siano abbastanza precedenti per confermare la correlazione tra tumori e vaccini mRNA, non ci sarebbero neanche smentite al riguardo.

La Gentilini ha spiegato che “nessun test per genotossicità o per cancerogenicità è stato effettuato”, in compenso, sarebbe aumentato il numero dei casi di nuova insorgenza o rapida progressione dei tumori già presenti. Alla luce delle sue preoccupazioni, la dottoressa ha invitato ad una maggiore attenzione ai monitoraggi, soprattutto, per le conseguenze a lungo termine che avrebbero i vaccini a mRNA sulla salute. Infine, ha aggiunto: “la censura di ogni voce dissonante anche se autorevole che si è registrata nel corso di questi due anni è qualcosa di inaudito”.