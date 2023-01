Boom di rimborsi Imu, un manna dal cielo per milioni di italiani

Stando alle ultime notizie, molti proprietari di immobili riceveranno il rimborso della tassa Imu. La misura arriva come una vera manna dal cielo per milioni di italiani. Ecco a chi spetta e come fare richiesta.

L’Imu è la tassa sugli immobili istituita dal Governo Monti nella Manovra Salva Italia del 2011. Questo tributo si paga a livello comunale e deve essere corrisposto da chi possiede fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni principali signorili e terreni agricoli. Pertanto, sono milioni gli italiani che ogni anno, in una rata unica al 16 giugno o, in alternativa, in due tranche da versare rispettivamente al 16 giugno ed al 16 dicembre, sono tenuti a corrispondere la tassa Imu.

Stando alle ultime notizie, però, pare sia previsto un inatteso rimborso per alcuni proprietari di immobili, per aver versato delle somme non dovute.

Una notizia che arriva come manna dal cielo, considerato il periodo economico non proprio felice, che stanno attraversando gli italiani. Ecco qual è il motivo e come è possibile chiedere il rimborso dell’Imu.

Rimborsi Imu: a chi spettano e come presentare richiesta

Insomma, finalmente arrivano buone notizie per milioni di italiani che si apprestano a ricevere le somme Imu pagate ma non dovute. Per conoscere le motivazioni, però, dobbiamo fare un passo indietro. Infatti, dobbiamo ricordare che secondo quanto previsto nel 2021, sebbene i membri di una stessa famiglia avessero una residenza anagrafica in immobili diversi, l’esenzione dal pagamento dell’Imu spettava solo per uno dei due immobili.

Tuttavia, in seguito ad una sentenza del 2022 è stato stabilito che “Due coniugi con residenza e dimora abituale in due Comuni diversi per ragioni di lavoro e che condividono un’unica abitazione nei giorni liberi dagli impegni professionali hanno diritto all’esenzione IMU per entrambi gli immobili”. Pertanto, i contribuenti che hanno versato le somme non dovute dal 2017 fino ad arrivare al 2022, hanno diritto al rimborso. Questo, viene riconosciuto anche in caso di residenza diversa di due coniugi all’interno di uno stesso Comune, proprio come si legge nella sentenza della Corte di Cassazione “Non può essere esclusa a priori sia date le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita”.

Va specificato, che i rimborsi non scattano in automatico, ma è necessario presentare una specifica richiesta. I cittadini a cui spetta il rimborso Imu, per ottenere tutti i dettagli in merito all’iter da seguire, possono rivolgersi alle sedi di Confedilizia di competenza o, in alternativa, all’ufficio del proprio Comune di residenza.