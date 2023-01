I Migliori BTP per investire a gennaio 2023

Acquistare BTP è considerato da molti come un investimento sicuro e preferibile rispetto ad altri prodotti finanziari più tassati e rischiosi.

Nonostante i titoli italiani abbiano un rating BBB, un solo gradino più alto dei junk bond, il loro rendimento invita ancora a investire e a risparmiare milioni di italiani.

In questo articolo faremo una cernita tra i migliori BTP che conviene acquistare all’inizio dell’anno per un risparmio sicuro e vantaggioso nel tempo.

Vediamo quindi quali sono i criteri generali per scegliere un buon BTP, e passiamo poi ad analizzare le migliori scelte di investimento in BTP nel lungo, breve e medio periodo.

Migliori BTP del 2023: come sceglierli?

In generale, per scegliere un buon BTP Italia occorre guardare a due principali fattori.

Il primo è il più scontato e riguarda l’interesse: un interesse più alto ci permetterà di guadagnare di più, ma per capire se la percentuale sul capitale investito può rendere conveniente l’investimento, bisogna guardare l’interesse offerto al momento dell’acquisto.

I BTP Italia nascono con delle cedole molto alte, ma sul mercato secondario rendono molto meno.

Il secondo aspetto da considerare all’acquisto di BTP Italia è la durata. Il rischio emittente legato ai BTP è molto alto, perché lo stato italiano ha un debito davvero molto elevato.

Per ovviare a questa situazione, è possibile investire in titoli che hanno una scadenza molto breve, così da non avere la necessità di vendere a un prezzo inferiore rispetto a quello al quale si acquista, e mettersi al riparo da eventuali perdite in conto capitale.

Fatte queste premesse, passiamo ad analizzare i BTP che attualmente hanno i rendimenti migliori.

I migliori BTP del 2023 nel lungo periodo

Per quanto riguarda i BTP più redditizi nel lungo periodo, se si è interessati a investire nonostante le raccomandazioni di cui sopra, sarebbe meglio indirizzarsi su questi titoli:

BTP-01ST51: Ha una cedola lorda dell’1,7%, ma scade il primo settembre del 2051. Il suo rendimento è di 1,31% netto.

Ha una cedola lorda dell’1,7%, ma scade il primo settembre del 2051. Il suo rendimento è di 1,31% netto. BTP-01ST49: con scadenza nel 2049, ha un rendimento netto dello 0,99%, e una cedola lorda del 3,85%.

con scadenza nel 2049, ha un rendimento netto dello 0,99%, e una cedola lorda del 3,85%. BTP ISIN IT0005433195: attualmente ha una cedola dello 0,95%, e al 13/01/2023 ha un rendimento effettivo a scadenza netto del 3,93%.

Tra le opzioni citate l’ultima sembra, nel momento in cui si scrive, la scelta migliore.

Investimenti in BTP: quali sono i migliori nel breve periodo

Se si vuole investire a breve termine, invece, in questo momento i due buoni dai rendimenti migliori sono:

BTP TF 0% Dc24 Eur: ha cedola semestrale e scade il 15 dicembre 2024. Il suo rendimento è del 2,89% annuo lordo.

ha cedola semestrale e scade il 15 dicembre 2024. Il suo rendimento è del 2,89% annuo lordo. BTP TF 3,75 St24 Eu: ha un rendimento lordo del 2,54% e scadenza nel settembre del 2024.

ha un rendimento lordo del 2,54% e scadenza nel settembre del 2024. Infine, per quanto riguarda gli strumenti a breve termine, abbiamo il BTP-1nv23 9%. Questo bond ha una scadenza molto breve, fissata al primo novembre 2023, ma ha una cedola lorda semestrale del 9% e un rendimento dello 0,69% netto a scadenza.

BTP Italia nel medio periodo: i migliori

Infine, per investire nel medio periodo, gli strumenti più interessanti sono il BTP-01GN27, che scade nel 2027, a giugno e il BTP-01AG29 che scade nel 2029.

Il primo, con codice IT0005240830 , ha un rendimento a scadenza netto del 2,95%, e cedola semestrale.

, ha un rendimento a scadenza netto del 2,95%, e cedola semestrale. Il secondo, con codice IT0005365165 ha un rendimento a scadenza netto del 3,17%.

Tutti i tassi di interesse sono aggiornati al 13 gennaio 2023, e potrebbero subire variazioni in rialzo o in discesa nei prossimi giorni.

Di conseguenza, si invita a monitorare le fluttuazioni del tasso sui siti ufficiali dedicati.