Cosa devi fare per non pagare il Canone Rai in assenza di televisore: il tempo stringe!

Il tempo stringe per i non possessori di televisore che intendono chiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai.

Il canone Rai è il tributo che deve versare ogni cittadino in possesso di un televisore, indipendentemente dal fatto che segua o meno le trasmissioni della rete pubblica. L’imposta è pari ad un importo di 90 euro da pagare ogni anno. Attualmente, la tassa più odiata dagli italiani è ancora accorpata alla bolletta dell’energia elettrica, per cui, i contribuenti sono tenuti a versare 9 euro, in caso di fatturazione mensile, l’importo è pari a 18 euro in caso di fatturazione bimestrale.

Come molti sanno, il legislatore prevede delle esenzioni dal pagamento. Sono esentati dal pagamento gli over 75, a patto che soddisfino determinati requisiti reddituali e chi non possiede un televisore.

Sebbene, ci sia la possibilità di usufruire di questo beneficio, l’esenzione dal Canone Rai non è automatica. Infatti, è necessario presentare una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate, attraverso cui, chiedere l’esonero dal pagamento. E non è tutto, perché c’è un termine ben preciso entro il quale inoltrare la richiesta e restano solo pochi giorni prima della scadenza del termine.

Esenzione Canone Rai: cosa deve fare chi non possiede un televisore

Il canone di abbonamento alla televisione, meglio conosciuto come Canone Rai, è l’imposta sulla detenzione di apparecchi televisivi. Dunque, è dovuta da tutti i contribuenti, ad eccezion fatta, degli over 75 con determinati requisiti reddituali e, chiaramente, chi non ha un televisore in casa. Tuttavia, come abbiamo visto, l’esenzione dal pagamento non scatta in automatico ma è necessario presentare il modulo di autocertificazione all’AeD entro la fine di questo mese. Solo in questo modo sarà possibile ottenere l’esonero.

Il modello da compilare e consegnare è la “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”. La domanda può essere presentata solo dai titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale oppure l’erede di un soggetto deceduto, attraverso diverse modalità.

I non possessori di apparecchio televisivo possono presentare la propria richiesta di esenzione dal pagamento del Canone Rai, online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in forma cartacea tramite raccomanda A / R allegando un documento di identità in corso di validità, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO). In alternativa, è possibile inviare la dichiarazione sottoscritta mediante firma digitale, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Ricordiamo che la richiesta di esonero dal pagamento deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2023.