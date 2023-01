Lotteria degli scontrini, arriva la proroga anche per il 2023: in palio ricchi premi per i consumatori

La lotteria degli scontrini è il gioco promosso dallo Stato per il terzo anno di fila e che promette ricchi premi per i consumatori.

La lotteria degli scontrini è il gioco a premi che nasce con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale. In altre parole, lo Stato dà la possibilità di vincere dei premi grazie agli scontrini ottenuti dall’acquisto di un bene o un servizio e pagato con carte, bancomat o app.

Per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa prevede le stesse regole di partecipazione consultabili nel provvedimento di Agenzia delle Entrate e Dogane del 6 marzo 2020. In buona sostanza, basta essere maggiorenni, residenti in Italia e dotarsi dell’apposito codice lotteria da mostrare all’atto del pagamento. Come abbiamo anticipato, il pagamento deve essere effettuato con moneta elettronica, in modo da essere tracciabile.

Per ogni euro speso il consumatore riceverà un biglietto, dopo di che non resterà che aspettare che l’Agenzia delle Dogane effettui le estrazioni. Le estrazioni, possono essere di diversi tipi: settimanali, mensili e annuale. Nel primo caso, sono presi in considerazione gli acquisti effettuati nella settimana precedente alla data di estrazione. In caso di estrazioni mensili, vengono sorteggiati i biglietti relativi agli acquisti del mese precedente. Mentre, sono sorteggiati gli scontrini degli acquisti relativi all’anno di riferimento, in caso di estrazione annuale. Questo significa che ogni biglietto consente la partecipazione sia all’estrazione settimanale che a quella mensile e annuale. Successivamente si procede con l’assegnazione dei premi.

Lotteria degli scontri: quali sono i premi in palio

Giunta alla terza edizione, la lotteria degli scontrini promette premi piuttosto allettanti. Ogni settimana saranno 15 i biglietti premiati per 25 mila euro ciascuno. Per le estrazioni mensili l’importo del premio è di 100 mila euro per 10 biglietti premiati. Infine, il premio per l’estrazione annuale ammonta a 5 milioni di euro. In caso di vincita, l’acquirente riceve una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comunicato in fase di registrazione. In caso, di mancanza di PEC la comunicazione avverrà tramite raccomandata A / R.

Come abbiamo già detto, possono partecipare al gioco tutti i consumatori, a patto che siano maggiorenni, residenti in Italia e per i loro acquisti utilizzino un metodo di pagamento tracciabile. Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è possibile scaricare il proprio codice lotteria da presentare al momento del pagamento. Basterà accedere alla sezione dedicata del Portale Lotteria e inserire i propri dati per la registrazione.

In conclusione, ricordiamo che non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti pagati in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria ai fini di detrazione o deduzione fiscale.