Feder Mobile, le offerte di gennaio del nuovo operatore virtuale

Feder mobile, il nuovo operatore virtuale di Vodafone, offre delle promozioni molto interessanti per avere molti giga e tanti minuti.

Il nuovo operatore di telefonia mobile offre delle promozioni a prezzi competitivi, differenziati in base alle categorie Consumer e Business.

Alcune offerte permettono la portabilità da tutti i numeri, altre invece solo per numeri che non siano Vodafone, l’operatore al quale Feder si appoggia per erogare i suoi servizi.

Vediamo quali sono le offerte di gennaio di Feder mobile e cos’è un operatore virtuale come Feder mobile.

Le nuove offerte di Feder Mobile

Le offerte per i privati partono dalla 8 GB Easy, offerta che consente di avere 1.000 minuti, 8 GB di traffico dati e 30 SMS a 3,99 euro al mese.

L’offerta Trendy, invece, prevede 15 GB di traffico dati e 1.500 minuti, più 40 SMS a solo un euro in più, quindi 4,99 euro al mese.

Queste due offerte sono valide sempre, come la Plus e la spina 50, rispettivamente a 6,99 e 5,99 al mese.

La Plus offre minuti illimitati e 50 GB di traffico dati, ma non permette di effettuare la portabilità da un numero Vodafone. Per fare questo c’è però la spin 50, che a un euro in più consente anche la MNP (Mobile Number Portability) da operatore Vodafone.

L’offerta di punta tra quelle valide sempre è poi la High, che a 7,99 euro al mese permette di avere 70 GB, 50 sms e minuti illimitati.

Offerte a tempo limitato

Fino al 31/01/2023 è possibile attivare la Spin 30 e la Spin 70, offerte che permettono di navigare rispettivamente per 30 e 70 GB a 4,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese.

A queste bisogna aggiungere altre interessanti offerte business come la Business One, la business Two e la business three, che hanno un costo da 9,99 a 15,99 euro al mese e offrono minuti illimitati e 50, 70 o 100 gb. Tutte e tre le offerte, poi, includono minuti illimitati.

Feder mobile: il nuovo operatore virtuale Vodafone

L’operatore virtuale Feder mobile è entrato da pochissimo a far parte dell’offerta di rete mobile italiana.

In quanto Mobile Virtual Network Operator, ha bisogno di un operatore principale al quale appoggiarsi per sfruttare le sue infrastrutture di rete. Senza, infatti, non potrebbe offrire i suoi servizi.

Feder mobile può operare con rete Vodafone grazie a Plintron, aggregatore tecnico che permette agli operatori virtuali di sfruttare quelli reali per offrire i servizi di telefonia mobile.

L’operatore virtuale potrà quindi utilizzare la stessa rete di Vodafone, offrendo però servizi differenti in base a tariffe altrettanto diverse.

Si ricorda che un operatore virtuale non possiede una propria infrastruttura di rete, ma riesce a offrire i propri servizi solo mediante convenzioni come quella appena citata.

Le tariffe degli operatori virtuali, però, in molti casi sono molto più vantaggiose, e qualora l’operatore virtuale dovesse uscire dal mercato, il proprio numero rimarrebbe attivo attraverso l’operatore reale al quale si agganciava il virtuale, o altro operatore reale che acquisirà il parco clienti della società.

A questo proposito si ricordano storie come quelle di Blu e altri operatori che sono entrati e usciti dal mercato durante i primi anni 2000.