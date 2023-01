Gina Lollobrigida, a chi andrà l’eredità dell’indimenticabile attrice: patrimonio da favola

La morte di Gina Lollobrigida è una notizia che si aggiunge ai tanti vuoti lasciati dalle grandi personalità del mondo dell’arte, in molti però sono curiosi su chi sarà il destinatario del suo patrimonio.

La star del cinema ha fatto sognare tutti con i suoi ruoli di estremo rilievo sia nei film italiani che stranieri, dando inoltre un nuovo significato all’appellativo “sex symbol”, avvicinandolo sempre più alla figura di una donna intelligente intraprendente e di grande talento.

La sua storia però, come è bene ricordare, non è stata affatto semplice dato che sin da giovanissima ha lavorato per supportare economicamente la famiglia, la quale aveva perso tutto durante i bombardamenti degli americani durante la seconda guerra mondiale. Gina Lollobrigida è nata il 4 Luglio 1927 a Subiaco e mentre studiava all’Accademia di Belle Arti di Roma ha cominciato a vedere le proprie caricature a carboncino per le vie della Capitale.

La sua vita cambiò radicalmente al compimento dei 20 anni quando partecipò a Miss Roma del 1947 ed arrivò seconda, aggiudicandosi l’opportunità di gareggiare per Miss Italia raggiungendo il terzo posto e ottenendo l’attenzione di Eduardo Scarpetta che ha portato dapprima la sua bellezza, e poi il suo talento, a teatro.

La sua carriera l’ha portata poi a volare ad Hollywood, esportando il suo amore per il cinema per l’Italia e soprattutto per l’arte, dato che nella sua vita ha anche fatto la fotografa e la scultrice, lasciando le sue opere in musei di tutto il mondo.

A quanto ammonta l’eredità di Gina Lollobrigida e a chi sarà destinata

Mentre la vita lavorativa ha portato il suo nome alle stelle, la vita sentimentale l’ha fatta rimanere con i piedi per terra in quanto ha avuto relazioni molto travagliate, tra cui quella con il medico Milko Skofic durato per 20 anni, con il quale ha avuto un figlio di nome Andrea Mirko Skofic.

La coppia ha poi divorziato nel 1971 e diversi anni più tardi, nel 2003, l’attrice ha dichiarato di essere vicina alle nozze con Javier Rigau, un uomo di 30 anni più giovane e con cui ha dichiarato di avere una relazione segreta da molto tempo. Il matrimonio per la coppia non è mai arrivato, lasciando quindi come unico erede ufficiale il figlio Andrea Mirko Skofic.

Per quanto sia difficile valutare con esattezza l’intero patrimonio che lascerà al figlio, una stima approssimativa potrebbe valutare un’eredità di circa 215 milioni di dollari, comprensivo di immobili, opere d’arte e gioielli.