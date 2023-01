Richiedere un mutuo online, buone notizie per tanti lavoratori e pensionati

Buone notizie per lavoratori e pensionati che intendono chiedere un mutuo. Dal 15 gennaio, infatti, questi cittadini potranno usufruire di un utilissimo servizio messo a disposizione dall’INPS. Ecco tutti i dettagli.

Richiedere ed ottenere un mutuo di questi tempi può sembrare un’operazione piuttosto lunga e complessa. Tuttavia, di recente, l’Inps ha offerto a lavoratori e pensionati la possibilità di richiedere un mutuo ipotecario, direttamente online ed in misura agevolata.

In buona sostanza, si tratta di un finanziamento agevolato a lungo termine che può essere richiesto per sostenere diverse spese. Ad esempio per l’acquisto o la costruzione di un box o posto auto destinato a pertinenza della prima e unica casa di abitazione. Il finanziamento Inps può essere utilizzato per coprire le spese di iscrizione e frequenza a corsi di studio, per uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare oltre che per sé stessi. In alternativa, il mutuo ipotecario INPS può essere utilizzato per estinguere un altro mutuo già contratto o per affrontare le spese di acquisto, costruzione o ampliamento della prima e unica casa di abitazione.

Il servizio è disponibile dal 15 gennaio e possono beneficiarne i pensionati ed i lavoratori iscritti, da almeno un anno, alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Questo a patto che, al momento della presentazione della domanda, i lavoratori iscritti siano in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ecco la procedura per presentare domanda.

Richiedere un mutuo online: come presentare domanda

Come abbiamo anticipato, il servizio Mutuo Ipotecario INPS è disponibile dal 15 gennaio, per lavoratori e pensionati iscritti da almeno un anno alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Presentare domanda è piuttosto semplice ed accessibile a tutti.

Basta accedere al sito dell’INPS e cercare con la lentina in alto a destra “richiedere la concessione di un mutuo ipotecario”. Una volta effettuata l’autenticazione attraverso SPID, CIE oppure CNS, bisognerà selezionare la voce “Accedi al servizio” e, successivamente, selezionare “Nuova domanda mutui ipotecari”. Grazie a questa nuova comoda procedura, i contribuenti hanno la possibilità di avviare direttamente la domanda e seguirne in tempo reale i diversi passaggi.

Chiaramente, la domanda va inoltrata contestualmente alla documentazione richiesta a partire dal 15 gennaio e fino al 15 dicembre 2023. In conclusione, ricordiamo che i mutui Inps possono essere a tasso variabile o a tasso fisso ed è possibile scegliere una durata di 10, 15, 20, 25 oppure 30 anni. Ad eccezion fatta, per i richiedenti over 65. Infatti, qualora il richiedente dovesse avere compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda, può beneficiare di una durata pari ad un massimo di 15 anni.