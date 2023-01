Nuova funzione WhatsApp: col server proxy aumentano le possibilità

Nasce il server Proxy WhatsApp: il nuovissimo servizio che permetterà di comunicare via WhatsApp anche quando non si può.

Il progetto nasce per permettere la comunicazione anche dove non si può usare WhatsApp, specie nei regimi totalitari in cui il governo applica la censura del web per limitare i diritti dei cittadini.

In ogni caso, il server proxy WhatsApp è volto per rendere più sicura la comunicazione in ogni contesto e gli utenti di ogni parte del globo beneficeranno della nuova funzione anche in posti diversi da quelli che censurano l’utilizzo di WhatsApp.

Vediamo quindi in cosa consiste la nuova funzione WhatsApp e come fa a consentirne l’utilizzo anche dove non si può.

Server proxy WhatsApp: in cosa consiste

Un server proxy serve a fare da intermediario tra noi e la risorsa che si vuole ricevere o inviare in rete.

Questo sistema è molto utile se, ad esempio, ci si trova in un paese che impedisce agli utenti di accedere al web e di fare funzionare le web app di messaggistica istantanea come Whatsapp.

Il server proxy disponibile con WhatsApp permette appunto di aggirare questi blocchi, consentendo all’utente di rivolgersi, per così dire, a un intermediario che inoltrerà il proprio messaggio all’utente desiderato.

La ricezione della risposta avverrà nello stesso modo, anche se questa particolare modalità di trasmissione del messaggio non deve essere presa in considerazione come fosse una violazione della propria privacy.

L’anonimato della conversazione sarà garantito dalla crittografia end-to-end, dunque non ci sarà alcun problema di privacy.

Questo sistema è del tutto simile all’accesso a internet tramite la rete TOR.

Come attivare il server proxy WhatsApp

Per accedere al menu che consente di attivare il proxy server, bisogna seguire i seguenti passaggi:

Dalla schermata delle chat WhatsApp, recarsi nel menu impostazioni selezionando i tre puntini in alto a destra;

Selezionare “Spazio e dati”;

Selezionare “Proxy”, e poi “Imposta Proxy”;

Inserire l’indirizzo del Proxy server WhatsApp;

Se si visualizza un segno di spunta verde, allora si potrà continuare a comunicare.

Perché usare il server proxy WhatsApp

Nel caso di WhatsApp, il server proxy nasce per consentire agli utenti WhatsApp che vivono in Iran di comunicare col resto del mondo.

Facilitare la comunicazione con l’esterno del paese, significa dare la possibilità di chiedere aiuto alle persone che vivono in un paese che nega diritti umani da diversi mesi.

In ogni caso, gli sviluppatori WhatsApp hanno reso disponibile su GitHub il progetto WhatsApp Chat Proxy, con licenza Open Source.

Ciò significa che potrà essere implementato da chiunque voglia farlo, e si spera che molti provider seguano a ruota nel fornire il proprio servizio di comunicazione ovunque, anche dove si limita il sacrosanto diritto di comunicare.