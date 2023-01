Tessera sanitaria, la procedura per rinnovarla comodamente da casa: non tutti lo sanno

La tessera sanitaria è un documento fondamentale, soprattutto, per l’espletamento delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Per cui, è importante chiederne il rinnovo una volta scaduta. Eppure sono in pochi a sapere che è possibile farlo comodamente da casa.

La tessera sanitaria è un documento personale utile a tutti i cittadini per accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e per comunicare in modo certificato il proprio codice fiscale. Come molti avranno notato, il documento è composto da due parti. Quella anteriore dove viene riportato il codice fiscale del titolare, i dati anagrafici e la data di scadenza della tessera. In più, è presente un microchip che attribuisce la valenza di “Carta Nazionale dei Servizi” (CNS), attraverso cui è possibile accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. La parte posteriore della tessera, invece, costituisce la Tessera Europea Assistenza Malattie (T.E.A.M.), utile a garantire l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea.

La tessera sanitaria ha una validità di sei anni e, normalmente, alla sua scadenza viene inviata automaticamente ai cittadini all’indirizzo di residenza risultante in “Anagrafe Tributaria”. Per cui, non è necessario presentare alcuna specifica domanda per ottenere il nuovo documento sanitario.

Ma cosa fare nel caso in cui alla scadenza non arrivi la nuova tessera sanitaria? Ebbene, esistono diverse opzioni per ottenere il nuovo documento sanitario, di seguito le analizziamo nel dettaglio.

Tessera sanitaria: la procedura per rinnovarla

Di norma, la nuova tessera sanitaria viene inviata in automatico all’indirizzo di residenza presente in “Anagrafe Tributaria”, senza la necessità da parte del contribuente di presentare alcuna domanda. Tuttavia, può capitare che non venga recapitata. Cosa fare in questi casi? Come abbiamo accennato, esistono diverse opzioni per richiedere un nuovo documento sanitario.

Innanzitutto, è possibile rivolgersi all’ASL di competenza oppure recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dove verrà rilasciato un certificato sostitutivo provvisorio da utilizzare fino al recapito del documento in corso di validità. In alternativa, è possibile procedere con il rinnovo online della tessera sanitaria, comodamente da casa. Basta accedere al servizio dedicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire le istruzioni. Il documento con microchip, può essere richiesto accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia. Per le tessere sanitarie senza microchip (TS), invece, non è richiesta l’autenticazione ma basterà compilare uno specifico modello e inoltrarlo per mezzo posta elettronica.

In conclusione, ricordiamo che la procedura online, è utile anche nel caso in cui il cittadino abbia smarrito o subito il furto della tessera sanitaria in corso di validità.