Vince un miliardo e si sistema fino al 2052, è successo proprio qui

L’America è ancora una volta la grande protagonista di una vincita strabiliante, questa volta un probabile abitante di una piccola cittadina da appena 6mila abitanti riceverà pagamenti fino al 2052.

L’estrazione straordinaria ha fatto vincere al fortunato ben 1,35 miliardi di dollari, assegnando anche un cospicuo premio alla stazione di servizio dove ha acquistato il biglietto che ha portato al jackpot più alto dal 2018. Ecco cosa è successo.

Il biglietto della fortunata vincita è stato acquistato in una piccola cittadina del Maine, in una stazione di servizio chiamata “Hometown Gas & Grill”, vicino al confine con lo stato del New Hampshire. Con soli 2 dollari lo sconosciuto ha vinto ben 1,35 miliardi di dollari proprio Venerdì 13, giorno in cui la sfortuna non solo non si è vista, ma è stata direttamente bandita dalla città.

Il lead director del Mega Millions Constortium e direttore della Lotteria dell’Ohio si è complimentato con il vincitore in quanto è stato il primo ad aggiudicarsi la vittoria del jackpot del gioco, oltre ad essere il quarto tra le più grandi vincite del Mega Millions. La combinazione fortunata dei sei numeri estratti Venerdì in tarda serata sono stati: 30, 43, 45, 46, 61 ed il numero dorato della Mega Ball 14.

La percentuale di vittoria era appena di una su 302,6 milioni di giocate ed il premio risultava intoccato da ben 3 mesi. Il proprietario del punto vendita, Fred Contreau, ha cercato di individuare l’identità della persona: “Spero che sia uno dei residenti ad aver vinto e che sia un cliente regolare, è davvero emozionante aver venduto un biglietto simile.”

Vincita di oltre un miliardo di dollari, cosa succede ora

Il vincitore ha deciso di ritirare la somma in rate annuali che lo sistemeranno per ben 29 anni. La scelta in questione gli permetterà di aggiudicarsi buona parte della vincita anche se la maggior parte delle persone preferiscono ricevere meno denaro ma in un periodo più breve.

Questo avvenimento si è posizionato in seconda posizione nella classifica delle più grandi vittorie del Mega Millions, poco al di sotto del biglietto da 1,573 miliardi assegnati in Sud Carolina nell’Ottobre del 2018.

Sempre nel giorno di Venerdì inoltre ben 14 fortunati hanno anche vinto il premio da 1 milione di dollari i quali, anche se sono nettamente inferiori al mega-premio, avranno sicuramente reso felici 14 famiglie. Le vincite sono situate a New York, in California, in Florida, Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, Carolina del Nord Pennsylvania e Texas ed hanno portato anche dei bonus economici ai titolari dei punti vendita, i quali avranno accesso ad una commissione davvero interessante.