Whatsapp, attenzione al codice che mette nei guai: come evitarlo

Nonostante i continui aggiornamenti volti a migliorare la sicurezza dell’applicazione, Whatsapp è spesso preso di mira dai cyber criminali. Per cui, sono numerosi i pericoli a cui prestare attenzione. Attualmente, ad essere un grosso rischio per gli utenti è questo codice. Ecco come evitarlo.

Gli utenti del web sanno bene che il pericolo è sempre dietro l’angolo. Del resto, i malfattori della rete affinano continuamente le loro tecniche, rendendo spesso difficile identificare di primo acchito uno truffa. Oltre, alle ormai note truffe via e – mail, di recente, circola un nuovo pericolo. Questa volta, però, l’allerta riguarda l’app di messaggistica istantanea più conosciuta ed utilizzata al mondo, stiamo parlando di Whatsapp.

L’app della famiglia Meta è utilizzata ogni giorno da milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, attraverso cui, si scambiano messaggi, foto e documenti. Proprio per questo, rappresenta una ghiotta occasione per i criminali del web di appropriarsi indebitamente dei dati personali degli ignari utenti. Adesso il pericolo, soprattutto, per gli utenti maggiormente inesperti riguarderebbe un codice presente proprio all’interno dell’applicazione di messaggistica.

Il codice, attualmente, nell’occhio del mirino dei truffatori del web, è il codice di verifica che viene digitato per entrare nell’app Whatsapp. In altre parole, si tratta del codice che aiuta gli utenti a proteggere il proprio account da ingressi non desiderati. Eppure, troppo spesso capita che i cyber criminali tentino di rubarlo con lo scopo di impossessarsi dell’account del malcapitato utente, con tutte le spiacevoli conseguenze che potrebbero derivarne. A tal proposito, potrebbe essere utile sapere cosa fare per scongiurare il rischio di finire nei guai.

Whatsapp, occhio al codice che mette nei guai

Ogni giorno i cyber criminali sono alla ricerca di colpi da mettere a segno. Di recente, nell’occhio del mirino sembrerebbe esserci il codice di verifica dell’app di messaggistica della famiglia Meta,Whatsapp. Pertanto, qualora dovesse arrivare una inaspettata notifica push che chiede il codice di verifica, potrebbe significare che qualcuno ha provato ad accedere all’account e rubare tutti i dati.

Come abbiamo anticipato, un modo per mettersi al riparo dai rischi c’è. Nella sezione Q&A di Whatsapp, è possibile anche vedere il tutorial in cui viene spiegato nel dettaglio come evitare “di finire nei guai”.

In buona sostanza, tutti gli utenti sono raccomandati ad avere la massima prudenza e non condividere per nessun motivo il proprio codice di autenticazione. Ad ogni modo, a proteggere i messaggi presenti sull’applicazione ed evitarne la diffusione, c’è la crittografia end – to – end.