Quali saranno gli alimenti che svuoteranno il portafoglio nel 2023, la classifica dei più cari

A causa degli aumenti anche solo pensare andare fare la spesa è diventato un vero e proprio stress, da ormai più di un anno infatti tutti i prodotti che si possono trovare al supermercato costano sempre di più.

Gli aumenti e la scarsità dei prodotti avvenuti negli ultimi mesi hanno portato le persone ad abbandonare le note marche dei supermercati dirigendosi ai più convenienti discount, peccato però che la situazione futura non sembra affatto migliorare.

Negli ultimi 12 mesi l’inflazione è aumentata dell’11,6% in maniera piuttosto repentina, tanto che le famiglie più in difficoltà hanno dovuto fare i conti con le utenze, i beni di prima necessità, il carburante e le spese mediche, ritrovandosi ad effettuare rinunce su rinunce e centellinando ogni spesa per evitare di finire con il conto in rosso a due settimane dallo stipendio.

Lo Stato ha tentato nel tempo di porre qualche limite al disastro in corso, pensando di ridurre l’IVA sui prodotti più richiesti e quelli di cui proprio non si può fare a meno, come ad esempio gli ingredienti base delle preparazioni in cucina, per i prodotti destinati all’igiene intima e quelli per la cura dei bambini, tuttavia non tutto è andato secondo i piani.

Le cause di questi rincari sono sicuramente da imputare all’inflazione, che non è mai stata così alta dagli anni ’80, ed alla guerra tra Ucraina e Russia che ha causato disagi a tutta Europa sia per la mancanza dei prodotti da esportare, sia per l’aumento del prezzo del gas naturale, elemento necessario per ogni fase di produzione, dalla creazione del prodotto al trasporto.

Quale alimento costerà di più nel 2023

Secondo le associazioni dei consumatori i prezzi di alcuni prodotti sono stati di gran lunga maggiori di quanto ipotizzabile, tanto che la spesa alimentare delle famiglie è aumentata dal 2021 al 2022 di ben 513 euro. Benché i dati di Dicembre mostrino un lieve calo dell’inflazione è ancora troppo presto per dichiararsi fuori pericolo.

La classifica generale degli alimenti che attualmente costano di più sono purtroppo anche gli alimenti base della cucina italiana e della dieta mediterranea, più nello specifico sono presenti:

Pane e cereali (inclusi riso, fraina e pasta) +100 euro annui

Verdure +92 euro annui

Carne +87 euro annui (il pollo è cresciuto del 13,4%)

Latte e uova +69 euro annui

Pesce +40 euro annui

Frutta +36 euro annui

Olio, acqua minerale, bevande analcoliche, miele e confetture da +16 a +32 euro annui

Salse, piatti pronti, alimenti per bambini, integratori alimentare, caffè e tè, cacao +9 euro annui