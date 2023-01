Maniglie delle porte, tutti usano la carta stagnola: scoperto il perché

Il miglior modo per rinnovare le maniglie delle porte è utilizzare il metodo della carta stagnola.

Il metodo della carta stagnola permette di riportare all’antico splendore le maniglie di portoni storici, ma consente anche di rinnovare anche quelle maniglie che, a causa dell’esposizione agli eventi atmosferici, si sono rovinate.

Questo metodo permette anche di eliminare i segni dell’utilizzo delle maniglie di casa, è semplice da portare a termine ed estremamente efficace.

Vediamo dunque in cosa consiste il metodo della carta stagnola, il più semplice per rinnovare le maniglie delle porte di casa.

Rinnovare le maniglie: la soluzione

Il metodo della carta stagnola è molto efficace per rinnovare le maniglie delle porte. L’occorrente per portarlo a termine è il seguente:

Aceto di vino comune;

Detersivo per piatti concentrato;

Carta stagnola;

Spugnetta abrasiva per piatti.

Il procedimento

I passaggi da seguire per fare un buon lavoro sono i seguenti:

Preparare una soluzione con un cucchiaio di detersivo per piatti e due cucchiai di aceto, poi mescolarla bene;

Immergere la spugnetta per piatti nella soluzione;

Passare la spugnetta sulla maniglia della porta dalla parte non abrasiva. Se c’è un po’ di ossido, usare anche la parte abrasiva.

Per non sporcare a terra, si consiglia di stendere un panno in corrispondenza della maniglia, perché bisognerà passare accuratamente la spugna sulla maniglia, più volte a seconda dello stato in cui si trova.

Una volta terminato il lavoro preparatorio, arriva il momento della carta stagnola.

Come usare la carta stagnola

Dal rotolo di carta d’alluminio, si ricavi un foglio di grandezza tale da avvolgere la maniglia completamente.

Una volta ottenuto il foglio, si avvolga intorno alla maniglia con accuratezza.

Lasciare agire per cinque minuti, poi procedere alla sua rimozione.

Nel tempo di cinque minuti, la carta stagnola avrà assorbito la soluzione della quale è stata cosparsa la maniglia, e una volta compiuto quest’ultimo passaggio, bisogna procedere alla lucidatura.

Per farlo, prendere un panno pulito e asciutto in microfibra e strofinare con cura la maniglia.

Il risultato sarà una maniglia splendente, pulita e senza alcun alone, che si manterrà tale per molto tempo, a seconda dell’ambiente dell’utilizzo.

Il metodo descritto, come si anticipava, è valido anche per le maniglie da portone esterno, ma dà il meglio di sé sulle maniglie delle porte di casa interne.