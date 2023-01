Investi 5mila euro in buoni fruttiferi e guadagna una piccola fortuna

I buoni fruttiferi postali sono noti per i loro vantaggi e guadagni sicuri e costanti nel tempo, anche nel caso in cui si investano piccole somme accessibili quasi a tutti.

Con 5mila euro investiti in buoni fruttiferi si può ottenere in poco tempo una piccola fortuna, evitando allo stesso tempo che l’inflazione vada a far svanire i risparmi di una vita. Ecco quanto si può arrivare a guadagnare in 3 anni con una somma simile.

Le Poste Italiane, come è noto a tutti, non offrono solo servizi si corrispondenza e da anni sono specializzate anche in investimenti, telefonia e servizi bancari. I buoni fruttiferi nello specifico hanno una storia centenaria, infatti sono nati nel 1924 e per tutti questi anni hanno permesso ai piccoli investitori di riuscire a guadagnare anche dall’investimento di una somma modesta.

I buoni fruttiferi di Poste Italiane sono garantiti dallo Stato e quindi sono totalmente sicuri, tuttavia a seconda della tipologia di buono scelto potrà variare non solo il periodo di tempo in cui i soldi sono bloccati, ma anche la percentuale di guadagno ed in generale più anni si attendono e più si potrà contare su un rendimento interessante.

Il catalogo dei prodotti offerti da Poste è piuttosto ampio e va incontro agli interessi di ogni persona, prestando attenzioni alle esigenze di ogni età. In media la percentuale di rendimento si attesta intorno al 3% e può essere raggiunta sia dai buoni a lungo termine e quelli a breve-medio termine.

Quanto si guadagna investendo 5mila euro in buoni fruttiferi

Uno dei tanti buoni fruttiferi amati dagli italiani è il 3×2 che ha una durata massima di 6 anni e propone interessi che partono alla conclusione dei primi tre anni di maturazione e che crescono dal 1,25% al 2% in maniera graduale. Sul sito delle Poste Italiane è possibile anche simulare l’investimento per capire quanto poi tornerà nelle tasche del risparmiatore ed in questo caso in 6 anni si potranno ritirare 5.551,96 euro.

Nel caso in cui i voglia investire per un tempo più limitato si può optare per 4 Anni Risparmio Semplice o 3 anni Plus. Con la prima scelta si potranno effettuare investimenti periodici con sottoscrizioni automatiche ed al raggiungimento di 24 sottoscrizioni si potranno avere 5.454,18 euro. Con 3 anni Plus invece si avrà un tasso di interesse all’1.5% e quindi a completa maturazione si potranno avere 5,199.84 euro.

I buoni però non finiscono qui, infatti si potranno sfruttare anche i vantaggi del piano Rinnova o della Soluzione Eredità, ottenibili entrambi solo seguendo alcune indicazioni fornite direttamente dal sito di Poste Italiane.