Prezzo del gas in discesa a gennaio 2023: quando diminuiranno anche le bollette

Il prezzo del gas è in caduta libera, e proprio ora che l’inverno comincia a farsi sentire non c’è notizia migliore.

Le ripercussioni sulle bollette arriveranno, ma non presto come tutti si aspettano. In mezzo ci sono diversi fattori, ma i benefici immediati della discesa del prezzo del gas ci saranno. Questi saranno soprattutto collaterali.

Per avere una ripercussione diretta sul prezzo delle bollette del gas ci vorrà un po’, ma già in gennaio dovrebbero cambiare le cose.

Vediamo qual è l’attuale prezzo del gas, quali sono i motivi per cui si registra questo calo improvviso e quando potremo finalmente vedere una diminuzione concreta delle nostre bollette grazie al suo calo repentino.

Il prezzo del gas scende: perché

Il prezzo del gas è in caduta libera. Il 16 gennaio 2023, ad Amsterdam, un mWh costa meno di 60 euro. Per la precisione, il prezzo del gas naturale è di 57,6 euro al mWh, e questo dato ci riporta al Settembre del 2021, quando ancora non era iniziata la guerra in Ucraina e il gas aveva un costo normale.

Il fattore che ha influito sul calo del prezzo, è il clima mite, che non ha richiesto un utilizzo massivo del gas naturale per il riscaldamento. Il livello medio di riempimento degli stoccaggi in Europa, infatti, è dell’81%.

I paesi dell’area Euro, hanno dunque i serbatoi pieni di gas naturale, e giusto per prendere gli esempi più vicini a noi, l’Italia ha un livello di riempimento degli stoccaggi pari al 79%, mentre la Germania si attesta addirittura al 90%.

Queste soglie mettono tranquillità, perché secondo gli esperti ci garantiranno di trascorrere l’inverno senza alcun problema.

D’altronde, l’Unione Europea è presto corsa al riparo: Il gas Russo è stato sostituito in maniera indolore dal Gas Naturale Liquefatto GNL, proveniente via mare dal nord America e dal Qatar. Nel nostro paese, invece, il governo ha intensificato i rapporti con l’Algeria, sopperendo alla penuria di gas Russo in maniera egregia.

Scende il prezzo ma non cala la bolletta

Purtroppo, nonostante il prezzo del gas sia sceso, il costo delle bollette non calerà tout court, ma subirà un ulteriore incremento del 23%.

È quanto troviamo nell’ultimo aggiornamento del bollettino Arera, e questo dato suggerisce che la discesa del costo del gas avverrà in maniera graduale.

In prima battuta, avremo soltanto un ulteriore decremento delle tariffe dell’energia elettrica, che si ripercuoterà sulle utenze di tutti gli italiani a partire dalla prossima fatturazione.

La diminuzione del costo dell’energia elettrica sarà ulteriore rispetto a quello già registrato in precedenza.