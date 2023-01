La tecnica delle uova, attenzione alla nuova truffa ai danni degli automobilisti

I malintenzionati tirano fuori sempre nuove tecniche per mettere a segno i loro colpi. Attualmente, la nuova frontiera della truffa è conosciuta come la tecnica delle uova. Ecco di cosa si tratta e cosa fare per evitarla.

Per mettere a segno truffe ed inganni, i malfattori si ingegnano a trovare sempre nuovi escamotage al fine di derubare le ignare vittime. Come hanno spiegato le autorità locali, al momento, una pratica molto diffusa tra ladri e delinquenti, è la tecnica delle uova.

In buona sostanza, dopo aver scelto la propria vittima, i malviventi lanciano uova sul parabrezza della sua auto e approfittando del momento di distrazione, approfittano per derubarla sottraendo tutto ciò che trovano all’interno dell’abitacolo come, ad esempio, portafogli, borse e altri oggetti di valore.

Insomma, nessun piano particolarmente elaborato alla Ocean’s Twelve, ma che sembra funzionare piuttosto bene considerato il gran numero di casi denunciati negli ultimi tempi. Solo alcuni giorni fa è stato registrato l’ultimo colpo messo a segno con la tecnica delle uova. Ecco la vicenda.

La tecnica delle uova sul parabrezza: il caso più recente

I truffatori inventano sempre nuovi trucchi che hanno lo scopo di ingannare gli ignari cittadini e impossessarsi in modo illegale dei loro soldi. Di recente, una pratica di cui si sente spesso parlare è la cosiddetta tecnica delle uova. Come abbiamo visto, si tratta di una tecnica piuttosto semplice ma che pare stia riscuotendo un gran numero di vittime.

L’ultimo caso, è stato registrato a Campagnano (Roma), dove a finire nella trappola dei malfattori è stata una anziana signora. In pochi secondi il parabrezza della sua utilitaria è stato ricoperto di uova e poco dopo i malviventi sono passati all’azione. Fortunatamente, in aiuto dell’anziana signora è prontamente intervenuto un carabiniere libero dal servizio che, per caso, si trovava da quelle parti. Il carabiniere che aveva riconosciuto la trappola, è riuscito a scongiurare il peggio e a bloccare uno dei due malviventi ed a consegnarlo ai colleghi arrivati sul posto poco dopo.

Intanto, le Forze dell’ordine lanciano l’allerta ed invitano i cittadini alla massima prudenza. Ecco alcuni consigli che ha dispensato il comandante della compagnia di Bracciano, Simone Pietro Anelli “Noi ricordiamo sempre di non scendere mai dall’abitacolo dell’auto quando ci rendiamo conto di un’anomalia. Un esempio è il botto improvviso sulla portiera con la truffa dello specchietto. Lo stesso, nei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali, il consiglio è di non farsi avvicinare da estranei”.