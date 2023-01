Bonus Vista 2023: a chi spetta e come funziona lo sconto su occhiali da vista e lenti a contatto

Dopo quasi due anni in stand by, è in arrivo il bonus vista 2023. Vediamo a chi spetta e come funziona lo sconto, approvato dal nuovo Governo, sull’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive.

L’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una novità importante per chi usa gli occhiali da vista o le lenti a contatto correttive. La novità riguarda un prezioso bonus da 50 euro per chi acquista occhiali da vista, con montatura e lenti, correttivi per la vista oppure lenti a contatto. Una misura piuttosto interessante considerato che in Italia più del 50% della popolazione porta regolarmente occhiali da vista.

Il nuovo bonus occhiali 50 euro è un contributo una tantum che viene elargito per gli occhiali da vista di ogni genere, indipendentemente dal tipo di problema di vista e dal grado. In più, il contributo vale anche per la sostituzione di lenti su una montatura già in possesso del cliente e per l’acquisto di lenti a contatto correttive.

Per beneficiare della nuova agevolazione statale, basterà recarsi nei negozi che aderiscono alla convenzione ed ha anche valore retroattivo. Infatti, l’agevolazione viene applicata per gli acquisti sostenuti a partire dal primo gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Nel caso in cui, l’acquisto sia già stato fatto il bonus 50 euro viene erogato sotto forma di rimborso, mentre, se l’acquisto non è ancora avvenuto sarà erogato sotto forma di voucher. Il bonus vista prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ogni anno, per un totale di 15 milioni di euro. Tuttavia, questa agevolazione non è per tutti, ma occorre soddisfare determinati requisiti.

Bonus vista 2023: a chi spetta

Dopo la pubblicazione del Decreto attuativo del Ministero della Salute n. 21 ottobre 2022 nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022, il bonus occhiali da vista e lenti a contatto sarà finalmente attivo. Come abbiamo anticipato, si tratta di un contributo una tantum dall’importo pari a 50 euro valido per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive, per ogni tipo di problema di vista o di gradazione.

Tuttavia, il riconoscimento di questo beneficio non spetta a tutti, ma solo ai membri di nuclei familiari che registrano un valore Isee al di sotto dei 10 mila euro. Per accedere al bonus vista, sarà necessario presentare una specifica domanda (con molta probabilità a partire dal prossimo 13 febbraio). Entrando sul sito istituzionale del Ministero della Salute ed autenticandosi tramite SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il contributo è erogabile una sola volta per ogni componente del nucleo familiare, con Isee non superiore a 10 mila euro ed è valido per gli acquisti a partire dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus vista può essere utilizzato in tutti i negozi di ottica che hanno dato consenso all’adesione alla convenzione. Per cui, prima della corsa all’acquisto è consigliabile consultare l’elenco degli esercizi convenzionati, che sarà pubblicato a breve. A quanto stabilito dal Ministero della Salute potrebbe essere pronto dal prossimo 13 febbraio.