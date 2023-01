Richiami alimentari, il Ministero della Salute interviene ancora: il pericolo è la Salmonella

Il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo ritiro alimentare, a mettere in pericolo la salute dei consumatori questa volta è la Salmonella. Di seguito tutti i dettagli.

Come si evince dal sito istituzionale del Ministero della Salute, c’è un nuovo caso di richiami alimentari. I prodotti in questione sono confezioni di Tastal, ritirate dagli scaffali dei supermercati per presunta presenza del batterio Salmonella.

Come molti sanno, i batteri della Salmonella possono mettere a rischio la nostra salute causando diversi tipi di infezioni. Di norma, questo tipo di batteri provoca gastroenterite, o in casi più gravi, la febbre tifoide. I sintomi delle infezioni da Salmonella compaiono dopo 12 – 48 ore dopo l’ingestione dei batteri e, generalmente, si manifestano con nausea e dolore addominale crampiforme, seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito. Nonostante, nella maggior parte dei casi l’infezione duri solo qualche giorno, la malattia può essere molto grave in caso di lattanti, anziani e persone con difetti immunitari. Inoltre, si stima che circa il 10 – 30% dopo qualche settimana dalla scomparsa dei sintomi, possa sviluppare una forma di artrite reattiva, un disturbo molto doloroso che colpisce principalmente anche e ginocchia.

Considerato che, la trasmissione di gran lunga più frequente è proprio l’ingestione di alimenti contaminati dal batterio, potrebbe essere utile conoscere le specifiche del Tastale richiamato.

Richiami alimentari: le specifiche del Tastal richiamato

Per chi non lo sapesse, il tastale è un impasto di carne fresca di suino, insaporito con sale e pepe. Questo specialità tipica veronese, è largamente utilizzata per la realizzazione di diverse ricette.

Pertanto, è opportuno essere informati sulle specifiche del prodotto sottoposto a richiamo da parte delle autorità sanitarie. Proprio come riporta il Ministero della Saluta sulla pagina ufficiale il lotto ritirato riguarda confezioni da 500 grammi (2 x 250 grammi) di Tastal a marchio “Il Pronto da Cuocere” identificato con numero di lotto L6125220077 scadenza 16 – 01 – 2023 e L6125240077 con scadenza 18 – 01 – 2023. Il prodotto è realizzato dall’azienda Aspiag Service Srl nello stabilimento 58, a Monselice, in provincia di Padova. Quindi, chi ha acquistato il prodotto con il numero di lotto e la scadenza appena indicati, è fortemente raccomandato dalle autorità sanitarie di non consumarlo e restituirlo al punto vendita dove è stato comprato per una sostituzione o un rimborso anche senza esibire la prova d’acquisto.

In conclusione, ricordiamo che il principale modo per tutelarsi dagli attacchi dei batteri della Salmonella è seguire scrupolosamente le norme igieniche. Quindi, lavarsi spesso le mani o disinfettarle e fare lo stesso con tutta la cucina.