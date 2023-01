Legge 104, quando le persone disabili hanno diritto alla sospensione del mutuo

La legge 104 prevede una serie di misure che agevolino le persone affette da disabilità. Tra queste, la possibilità di sospendere un mutuo.

La Legge numero 104 del 1992, conosciuta anche come “Legge sulla Disabilità” o legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Pertanto, la 104 concede una serie di benefici alle persone disabili ed ai familiari che ne hanno carico. Tra i benefici della legge 104, vi è quella relativa alla sospensione del mutuo, a patto che vengano soddisfatti determinati requisiti.

Per chiarire quale sia la correlazione tra titolarità della legge 104 e sospensione del mutuo, dobbiamo però, prima aprire una parentesi sul cd. Fondo Gasparrini, meglio conosciuto come “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”. Nello specifico, il provvedimento istituito nel 2007, garantisce ai titolari di mutuo prima casa, la possibilità di sospensione del versamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi. Questo beneficio, però, viene riconosciuto solo in caso di eventi particolari, tra cui l’insorgenza di un handicap grave in seguito alla stipula del contratto di mutuo.

Oltre, al riconoscimento di invalidità civile non al di sotto dell’80%, per accedere alla sospensione del mutuo è necessario soddisfare altri requisiti. Ovvero, è indispensabile che il mutuo riguardi l’acquisto di una casa come abitazione principale e l’importo erogato sia inferiore a 400 mila euro. Non deve esserci stato un ritardo nei pagamenti superiore a tre mesi. In più, non deve esserci un’assicurazione che copra il pagamento delle rate in caso di insorgenza di invalidità grave ed al mutuo non devono essere state applicate altre agevolazioni pubbliche. Ad ogni modo, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per insorgenza di handicap grave non scatta in automatico ma va presentata una specifica domanda.

Legge 104: l’iter per presentare domanda di sospensione mutuo

Tra i benefici a cui possono accedere i soggetti titolari di Legge 104, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo. Chiaramente, questo a patto che, il richiedente soddisfi i requisiti di cui abbiamo parlato pocanzi. Solo in questo caso, sarà possibile presentare l’apposita domanda.

Per la sospensione del mutuo, i titolari di legge 104 possono presentare domanda alla stessa banca che lo ha concesso. Il modulo sospensione rate mutuo prima casa dovrà essere compilato in ogni sua parte. Senza dimenticare di allegare la documentazione sullo specifico evento che consente di accedere all’agevolazione. Nello specifico, in caso di handicap grave o invalidità civile tra l’80 ed il 100%, è fondamentale presentare il certificato della commissione istituita presso la ASL di competenza territoriale.

L’attivazione della sospensione sarà effettuata dalla banca, solo in seguito alla conferma di esito positivo da CONSAP.