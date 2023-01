ChatGPT, la nuova arma degli hacker russi: cos’è e quanto è pericolosa

L’innovazione tecnologica ha creato ancora una volta uno strumento di estremo interesse che però rischia di essere usato anche per scopi loschi come truffe o creazione di malware da inviare alle vittime.

Lo strumento nelle mani degli hacker si chiama ChatGPT ed è un’intelligenza artificiale capace di parlare, creare testi ed anche codice di sviluppo il quale, anche se coperto da copyright, rischia di mettere in pericolo le vittime dei truffatori.

ChatGPT è un’intelligenza artificiale creata da OpenAI, gli stessi creatori del bot che creava immagini originali da un semplice testo scritto dagli utenti. Questa nuova AI però sembra essere ancora più elaborata in quanto il contatto tra utente e bot può essere continuativo e non limitato ad un unico input.

Lo strumento infatti è capace non solo di rispondere alle richieste dell’utente, ma riesce a scusarsi di eventuali errori ed a migliorare la propria conoscenza e “personalità” a seconda dell’interazione. Gli utenti possono chiedere a ChatGPT di creare testi, di risolvere problemi e di trovare errori nel codice di programmazione, ma può anche fornire spunti di riflessione su discorsi totalmente differenti.

I programmatori hanno ovviamente pensato ai limiti da imporre al bot, infatti oltre a risolvere gradualmente i problemi di interazione, all’AI è stato vietato creare testi o codici di programmazione con intento maligno, tuttavia in quanto ancora in fase di sviluppo, non è difficile creare degli espedienti per risolvere il problema ed ottenere ciò che più si desidera.

Perché gli hacker russi vogliono usare ChatGPT

Nei forum di discussione dei criminali russi si stanno già discutendo i vari usi che si possono fare di questa intelligenza artificiale così da facilitargli il lavoro, infatti molte funzioni dalle finalità positive possono essere utilizzate per gli scopri sbagliati, come ad esempio il codice per crittografare i dati nelle cartelle dei pc o smartphone o la creazione di testi per attuare il phishing.

Il phishing è una truffa che induce la vittima a fornire dati sensibili tramite l’inganno, infatti gli hacker si spacciano per enti, negozi o istituzioni e cercano di ottenere l’accesso ai soldi dei malcapitati attraverso delle comunicazioni o avvisi falsi.

ChatGPT è capace di creare email molto simili a quelle riconosciute come ufficiali, fornendo all’utente delle mail ben scritte e corrette anche dal punto di vista grammaticale, il che renderà ancora più complesso riconoscere un avviso falso da uno vero, mettendo a serio rischio i cittadini italiani e stranieri.