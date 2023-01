Over 65 a rischio ictus per il vaccino anti-Covid19: la CDC sta indagando

A causa delle molte segnalazioni ricevute il CDC sta indagando sui possibili rischi derivati dai vaccini anti-Covid19 bivalenti, i quali sembrerebbe che stiano causando ictus nelle persone più anziane.

La notizia parte dall’America e si sta velocemente diffondendo in tutto il mondo in quanto la tematica riguarda e spaventa un po’ tutti, infatti la correlazione tra ictus e vaccini potrebbe abbattere ogni tipo di fiducia nei confronti delle istituzioni e dei medicinali.

Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) è l’ente americano di controllo medico che si sta occupando di una faccenda molto spinosa, annunciata direttamente sul proprio sito ufficiale. Nel comunicato condiviso si può capire come l’ente stia monitorando tutte le possibili controindicazioni dei vaccini, soprattutto quella segnalata recentemente e che riguarda un aumento degli ictus ischemici.

Le varie segnalazioni hanno portato il CDC alla conoscenza di un trend preoccupante che vede l’aumento degli ictus ischemici, dovuti a coaguli anomali del sangue, nei soggetti over-65 che si sono sottoposti a vaccinazione da appena 20 giorni. Le indagini si sono concentrate soprattutto sui vaccini bivalenti di Moderna e Pfizer, considerati i responsabili degli ictus.

Secondo le ricerche però al momento non sembra che l’aumento di ictus sia direttamente correlato con la vaccinazione, infatti i parametri da tenere in considerazione sono tanti e le cause reali potrebbero confondersi con la necessità di trovare nei vaccini il colpevole di questi problemi di salute.

I vaccini causano gli ictus?

Secondo gli esperti del CDC i dati che hanno allarmato l’America sono soprattutto quelli che attestano una probabilità più alta di insorgenza di ictus ischemico nei 21 giorni successivi alla vaccinazione con il trattamento bivalente ideato da Pfizer. Qualora, al termine delle indagini, tale fatto risulti essere vero, sia Pfizer che l’FDA (Food and Drug Administration), che ha approvato in tempi molto brevi il vaccino, rischierebbero provvedimenti davvero molto seri.

L’indagine è stata promossa soprattutto da Cathy McMorris Rodgers, membro della camera USA e presidente del Comitato Sanità della Camera, che sospetta la presenza di procedure poco chiare, cosa che comprometterebbe ulteriormente la fiducia delle popolazioni nei confronti delle cause farmaceutiche già ampiamente accusate di un numero altissimo di morti ed effetti indesiderati avvenuti dopo la vaccinazione.

In attesa di sviluppi sulle ricerche il CDC annuncia che non è consigliato alcun cambiamento in merito alle procedure vaccinali in quanto gli studi condotti fino ad ora dimostrano che gli effetti dei trattamenti sono pressoché tutti positivi.