Poste italiane lancia nuova offerta SuperSmart: l’interesse migliore nel breve periodo

La nuova offerta sulle somme vincolate del libretto Poste Italiane si chiama SuperSmart Premium 270 giorni, e garantisce un elevatissimo interesse a scadenza.

Il nuovo anno si è aperto con un’ottima notizia in Poste Italiane: la nuova offerta per i titolari di libretto SuperSmart offre un rendimento molto alto, in un tempo di investimento minimo.

In questo articolo vedremo cos’è un libretto SuperSmart, e come funziona la nuova offerta SuperSmart Premium 270 giorni, insieme alle modalità su come attivarla.

Investire in poste italiane con SuperSmart 270

Un libretto postale Smart è emesso da Cassa Depositi e prestiti ed è garantito dallo stato italiano.

Questo particolare libretto postale, permette di gestire i propri risparmi vincolando alcune somme presenti sul deposito al fine di ottenere un interesse più alto al termine del vincolo.

Una di queste offerte, è la nuova SuperSmart Premium 270 giorni, che permette di avere sulla nuova liquidità un interesse molto vantaggioso. Scopriamo di più.

SuperSmart 270 giorni: come funziona

La nuova offerta si può attivare sul libretto postale Smart, e consente di avere un tasso di interesse maggiore sull’apporto di nuova liquidità.

La nuova liquidità riguarda tutto il denaro che si versa sul libretto dal 13 di gennaio fino al 6 marzo.

Su queste somme, eccedenti rispetto a quelle già depositate in precedenza, si può ricevere il 3,00% lordo a scadenza per un periodo di 270 giorni.

Come aderire all’offerta

Per aderire all’offerta, si può procedere in due modi, a seconda che si possieda o meno un libretto Smart.

Nel primo caso si è già in possesso di un libretto postale Smart, possiamo quindi versare il denaro da investire nell’offerta SuperSmart 270 tramite assegno, bonifico o accredito di pensione e stipendio.

In seguito, bisognerà attivare l’offerta dal sito di Poste Italiane, ma anche nell’ufficio postale, ottenendo il 3% lordo annuo a scadenza.

Nel secondo caso, non si è in possesso di un libretto Smart, e si deve dunque procedere alla sua apertura.

Dopo aver aperto il libretto su app BancoPosta, allo sportello postale oppure online, bisogna versare la nuova liquidità come indicato in precedenza.

In questo momento, dopo aver apportato la nuova liquidità, bisogna attivare l’offerta “SuperSmart Premium 270 giorni” nelle medesime modalità di cui sopra.

Effettuando una proiezione su un accantonamento di 10.000 euro, vediamo che con l’offerta SuperSmart 270 giorni, l’interesse netto a scadenza sarà di 164,22 euro.

Si ricorda che la somma minima da accantonare per poter attivare l’offerta è di 1.000 euro, e il vincolo si può costruire su somme che siano un multiplo di 50 euro.