Vince alla lotteria ma non ottiene il premio, la triste storia di una 19enne

Vincere alla lotteria è un po’ il sogno di tutti, con i soldi guadagnati dal minuscolo investimento infatti si può davvero cambiare vita, o almeno così dovrebbe essere, per questa ragazza però le cose sono andate diversamente.

La triste storia della ragazza inglese ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo in quanto con il suo biglietto avrebbe dovuto vincere ben più di 180 milioni eppure, nonostante avesse i numeri fortunati in mano non le è stato conferito alcun premio per un piccolo particolare inaspettato.

I numeri ci sono, il biglietto anche, sullo schermo vengono estratti esattamente i numeri giocati e si comincia già a sognare quante cose si potranno fare con 182 milioni vinti all’Euromillions. Le vite di Rachel Kennedy e di Liam McCrohan sembrano cambiate da un momento all’altro grazie ad un’estrazione fortunata avvenuta dopo ben 5 tentativi falliti, qualcosa però è andato storto.

La storia nota ormai al mondo ha origine in Inghilterra, dove la giovane Rachel di 19 anni, originaria dell’Herefordshire ha deciso di giocare costantemente i suoi 6 numeri fortunati: 12, 22, 29, 33, 6 e 11. Nella giornata del 26 Febbraio 2021 i numeri estratti combaciavano perfettamente, garantendo teoricamente una vittoria molto sostanziosa.

L’estrazione è avvenuta all’Euromillions, una lotteria in cui partecipano molte Nazioni che fanno parte dell’Unione Europea creato da Francia, Spagna e Regno Unito. La lotteria è nata nel 2004 e da allora i giocatori di quasi tutta l’Europa possono acquistare 6 numeri fortunati nella speranza di vincere il montepremi stellare.

La triste storia di una vincita mancata

L’amara scoperta dell’errore però avviene quando la ragazza chiama l’azienda che gestisce la lotteria, la Camelot, la quale le ha comunicato che il biglietto vincente non risultasse pagato, infatti al momento dell’acquisto la transazione era stata rifiutata a causa dei fondi mancanti sulla carta.

I ragazzi sono stati immediatamente presi dallo sconforto tanto che, alle dichiarazioni con il Daily Star, un famoso quotidiano tabloid britannico che tratta notizie particolari e sorprendenti creato nel 1978, Liam di 21 anni si è dichiarato assolutamente devastato dalla notizia dato che nella sua testa in quei pochi istanti si era già immaginato come spendere tutti quei soldi in case ed auto da sogno.

Oltre a tutto ciò, quel che ha davvero fatto nascere un sorriso amaro sia ai protagonisti che ai lettori della notizia è la reazione dell’azienda Camelot, in quanto alla giovane coppia è stato inviato un biglietto di augurio in cui venivano invitati a giocare nuovamente alla lotteria, auspicando un maggiore successo.