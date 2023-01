Glicemia alta: i cibi ad alto contenuto di zuccheri che non ti aspetti

Sono almeno 5 i cibi insospettabili che consumiamo ogni giorno, e aumentano la glicemia.

Dalla colazione al pranzo, lo zucchero si annida dappertutto, e se stiamo cercando di perdere peso, oppure abbiamo problemi di diabete, a questi cibi bisogna fare attenzione.

Vediamo quali sono i 5 cibi che, per il quantitativo di zuccheri aggiunti, potrebbero anche esser venduti in pasticceria.

Lo zucchero nei legumi

Alcuni dei cibi ad alto contenuto glicemico che nessuno sospetterebbe mai sono i legumi.

I fagioli, i piselli le lenticchie e i ceci in scatola, possono contenere del glucosio in elevata quantità, aggiunto dai produttori per farli sembrare più buoni.

Per evitare di ritrovarsi con dei piselli zuccherati, è meglio leggere attentamente l’etichetta. Se fra gli ingredienti c’è anche il glucosio, meglio evitare.

Bevande vegetali

Il latte di mandorla o i drink al cocco, come tutte le bevande vegetali, sono spesso pieni di glucosio. L’aggiunta pesante di zuccheri serve a renderli più gradevoli, e questa tecnica viene usata anche con gli yogurt vegetali.

In normale bicchiere di bibita vegetale, o un vasetto di yogurt vegetale, possono recare un quantitativo di zucchero pari a due cucchiaini.

Ketchup e maionese

Le salse a base di maionese e ketchup contengono spesso un quantitativo molto elevato di zucchero.

Questo succede anche con alcune normali salse di pomodoro, e la loro aggiunta a cibi ricchi di amidi favorisce i picchi glicemici di chi le mangia. Attenzione.

Insaccati

Ci sono alcuni salumi e insaccati in genere che al loro interno contengono degli zuccheri ad assorbimento rapido.

L’usanza di consumarli con pane e panificati li rende molto simili ai dolci più raffinati. A tal proposito, si pensi agli hamburger e ai wurstel, che vengono consumati ovunque insieme a panini da fast food.

Inoltre, queste ultime pietanze, contengono spesso le salse delle quali abbiamo parlato prima, e diventano per chi le mangia una vera e propria bomba glicemica.

Cereali a colazione

In genere, tutti i cereali che compriamo al supermercato, dai fiocchi d’avena alla granola, contengono un quantitativo serio di zuccheri aggiunti.

Per evitare che persino i cereali di riso soffiato che dovrebbero farci dimagrire possano farci ingrassare, il consiglio è quello di guardare bene l’etichetta degli ingredienti.

In genere, il parametro di riferimento per comprare una confezione di cereali con un quantitativo eccessivo di zucchero, è 5 grammi per porzione. Questa quantità equivale a un cucchiaino di zucchero per ogni scodella.