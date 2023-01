Vitamina C ritirata dal mercato, quali sono i lotti inutilizzabili

Specialmente durante il periodo invernale è molto comune fare affidamento anche alle vitamine o ai multivitaminici per evitare di ammalarsi, alcune volte però può essere pericoloso.

La nota azienda farmaceutica ha disposto il ritiro di diversi lotti di Vitamina C, una delle più utilizzate in questi mesi in quanto permette di sentirsi molto più attivi e vitali. Ecco quali sono i lotti che verranno presto ritirati e che non devono essere assunti.

Spesso si pensa che le vitamine in quanto tali siano pressoché innocue e che possano apportare solo benefici all’organismo, tuttavia esistono delle motivazioni che portano le aziende al ritiro preventivo di alcuni lotti i quali presentano potenzialmente delle problematiche che possono essere di natura chimica, microbiologica, fisica o per la presenza di allergeni non specificati sulla confezione.

In questo caso il rischio annunciato riguarda una sospetta quantità di particelle visibili in sospensione, le quali hanno causato il completo ritiro di diversi lotti attualmente in commercio. Le vitamine in oggetto sono le confezioni di Vitamina C della Bayer, le soluzioni iniettabili in fiale utili in casi i ipovitaminosi C, come ad esempio in gravidanza, in allattamento, durante i raffreddori e nei momenti in cui non si segue un’adeguata alimentazione varia e ad alto valore nutrizionale.

Questo tipo di vitamina è molto potente ed è indicata solo negli adulti e nei bambini sopra i 12 anni e può essere assunta una o due volte al giorno per via intramuscolare, endovenosa o sottocutanea.

Quali sono i lotti di Vitamina C ritirati dal commercio

I lotti interessati dal ritiro sono:

VITAMINA C BAYER 1 g/5 ml soluzione iniettabile 3 fiale s.c./i.m./e.v – lotto n. G204101 scad. 10/2020 10/2023 – AIC 025116029.

Vitamina C Bayer 1 g/5 ml soluzione iniettabile 3 fiale s.c./i.m./e.v. – AIC n. 025116029 lotto G226005 con scadenza 02/2025 e lotto G226380 con scadenza 05/2025

I prodotti in questione verranno ritirati dall’azienda per provvedere alla sua distruzione ed invita tutti a non usare la Vitamina C, in via precauzionale. Chiunque avesse bisogno di ulteriori delucidazioni potrà contattare l’assistenza Bayer tramite i seguenti contatti:

Customer Service – Team INGROSSO – Numero verde 800-533355 – E-mail: italy.bhc.cs.int.ingrosso@bayer.com

Customer Service – Team FARMACIE – Numero verde: 800-502110 – E-mail: italy.bhc.cs.farmacie@bayer.com