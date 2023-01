10 lire, vale un piccolo tesoro: corri a dare un’occhiata nei salvadanai!

Le monete e le banconote della cara vecchia Lira sono sempre molto ambite dai collezionisti e gli appassionati di numismatica. Tant’è che, al momento, attuale possono rappresentare una vera e propria fonte di guadagno.

Per chi non lo sapesse, ci sono particolari banconote e monete della vecchia lira ad essere piuttosto ricercate e possederne una, potrebbe essere una grande fortuna. Basti pensare alla mille Lire Montessori, alla 50 lire Vulcano oppure alle 500 lire con le caravelle controvento, gli appassionati del genere certamente sapranno, che questi esemplari oltre ad un grande valore affettivo possono avere un ragguardevole valore economico. Tra le monete in Lira rare e di valore anche la 10 lire, che in particolari condizioni che adesso andremo a vedere, può valere un bel gruzzoletto in euro.

Le vecchie monete da dieci lire sono state realizzate in tirature altissime, per cui, non tutte raggiungono quotazioni numismatiche interessanti. Tuttavia, il discorso cambia, per alcune annate particolari ed in presenza di alcuni fattori determinanti. Infatti, le monete coniate a tiratura limitata sono piuttosto rare da trovare in circolazione e di conseguenza il loro valore di mercato sale in maniera proporzionale alla domanda. Chiaramente, in ambito numismatico ad influenzare molto sul valore delle monete rare, anche lo stato di conservazione. Una moneta che presenta segni di usura o graffi, per quanto rara, difficilmente raggiunge cifre interessanti. Viceversa, un esemplare in condizioni ottime, che in gergo viene detto Fior di Conio, diventa un vero e proprio oggetto del desiderio per collezionisti ed appassionati di numismatica, pronti a sborsare cifre pazzesche pur di impreziosire la propria raccolta.

Ma andiamo al sodo e scopriamo qual è la dieci lire rara che vale un piccolo tesoro.

10 lire rara: ecco quanto vale

Nonostante, poco prima che la Lira cedesse il passo all’euro, questa moneta valeva poco o nulla, al giorno d’oggi, le cose sembrano essere cambiate. Infatti, alcuni particolari esemplari di dieci lire, oggi, possono valere diverse migliaia di euro.

Chiaramente, parliamo di 10 Lire rare, a tiratura limitata, che se conservate in perfette condizioni hanno un grande valore di mercato.

Ne sono un esempio le 10 lire 1947.Questi esemplari coniati oltre settant’anni fa, attualmente, sono piuttosto difficili da reperire in giro, il che le rende un oggetto davvero prezioso. Sono riconoscibili dalla raffigurazione di un cavallo alato, Pegaso al dritto (per questo conosciute anche come 10 lire “Pegaso”) ed un ramoscello d’ulivo al rovescio. Chi possiede uno di questi esemplari, in particolare, coniati nel 1947 ed in perfette condizioni, può intascare tra i 4 ed i 6 mila euro. Insomma, vale la pena dare un’occhiata nei salvadanai!