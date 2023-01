Comprare casa con un solo euro, un sogno che si avvera: ecco dove!

Diventare proprietari di un immobile spendendo solo un euro, sembra un vero e proprio sogno. Eppure, è un’iniziativa che sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di comuni sul territorio nazionale.

Attualmente, comprare casa non è affatto semplice, in più, c’è bisogno di una grossa disponibilità economica. Fortunatamente, da circa dieci anni è stata adottata una particolare iniziativa, grazie alla quale, in diversi comuni italiani è possibile acquistare casa spendendo solo un euro.

Il primo Comune a sperimentare questa idea è stato il Comune di Salemi, in Sicilia. L’idea nacque con lo scopo di sopperire allo spopolamento del paesino e rimodernare le numerose case lasciate in stato di abbandono. Gli immobili dismessi furono messi in vendita ad un prezzo simbolico, ma con regolare contratto che vincolava il compratore a farsi carico delle spese legali per la compravendita e di ristrutturazione.

Negli anni, l’iniziativa lanciata dall’allora sindaco di Salemi Vittorio Sgarbi, ha riscosso un successo sempre maggiore ed ha coinvolto un incredibile numero di comuni su tutto il territorio nazionale. Allo stato attuale, sono tantissimi i comuni nei quali è possibile comprare casa ad un euro. Ecco dove si può diventare proprietario di un immobile spendendo solo un euro.

Comprare casa ad un euro: ecco dove è possibile

La proposta Case a 1 euro, lanciata dal Comune di Salemi, con il passare degli anni, è diventa un vero e proprio must per numerosi comuni sparsi su tutto il territorio nazionale. Questi con cadenza più o meno regolare, offrono la possibilità ai cittadini italiani di diventare proprietari di un immobile spendendo solo un euro.

Aderire all’iniziativa è molto semplice. Basta contattare attraverso i canali ufficiali come, ad esempio, i siti istituzionali, i comuni interessati. Come abbiamo detto in precedenza, al momento attuale, sono diversi i comuni e le città che aderiscono al progetto Case a 1 euro.

Tra questi ricordiamo il Comune di Castel di Lucio in provincia di Messina, il Comune di Sambuca in provincia di Agrigento. Sempre in Sicilia, aderiscono al progetto Case a 1 euro il Comune di Corleone in provincia di Palermo, Cammarata in provincia di Agrigento, il Comune di Piazza Armerina in provincia di Enna ed il Comune di Augusta, in provincia di Siracusa. In Campania aderisce all’iniziativa il Comune di Altavilla Silentina in provincia di Salerno ed il Comune di Zungoli, in provincia di Avellino. In Sardegna, aderiscono al progetto Casa a 1 euro il Comune di Montresta, in provincia di Oristano, il Comune di Ollolai, in provincia di Nuoro ed il Comune di Romana, in provincia di Sassari. Chiudono l’elenco il Lazio con il Comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, il Molise con il Comune di Castropignano, in provincia di Campobasso e le Marche con il Comune di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino.