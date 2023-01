Farmaco per il diabete quasi introvabile: lo usano per perdere peso su Tik Tok

L’Ozempic, il farmaco utile a curare le persone affette da diabete di tipo 2, è sempre più difficile da reperire. Ecco l’assurdo motivo della carenza di questo medicinale.

L’Ozempic è un medicinale utile a curare diverse condizioni patologiche. In particolare, è indicato per il trattamento nell’adulto del diabete mellito di tipo 2, in aggiunta ad una dieta corretta dieta e ad una costante attività fisica. Il semaglutide, che è il principio attivo di Ozempic, consente l’abbassamento della glicemia.

Tuttavia, sarebbe molto utile anche per una veloce perdita di peso, considerato che il semaglutide non serve solo a stimolare la produzione di insulina ma sarebbe in grado di agire sulle aree del cervello che regolano l’appetito.

Proprio per questo motivo, complice il passa parola dei social, viene spesso utilizzato in modo improprio, per dimagrire velocemente. Una pratica, questa, non solo potenzialmente dannosa per la salute, ma che sta di fatto limitando l’accesso al farmaco a chi ne ha realmente bisogno.

Ozempic, il farmaco che cura il diabete pericolosamente usato per perdere peso

Recentemente, si sente spesso parlare di Ozempic, il farmaco anti – diabete. Questo medicinale contribuisce a controllare i livelli di zucchero nel sangue, ma il suo principio attivo, il semaglutide, offre anche la possibilità di perdere peso velocemente. Proprio questa proprietà dell’Ozempic, ha dato il via ad un nuovo pericolosissimo trend in tema dimagrimento.

Infatti, sempre più spesso, sui social network, come ad esempio, Tik Tok, compaiono video di giovanissimi che raccontano degli effetti “miracolosi” che avrebbe il farmaco in fatto di rapida perdita di peso. Un utilizzo improprio del farmaco che comporta gravissimi rischi per la salute. In più, questa moda al dimagrimento facile, sta portando soprattutto negli Stati Uniti a grosse carenze di questo farmaco salvavita per chi soffre di diabete mellito di tipo 2.

Sulla questione è intervenuta anche l’attrice Jameela Jamil che attraverso un post Instagram ha espresso tutta la sua preoccupazione per le persone affette da diabete che stanno vedendo preoccupanti carenze di questo medicinale a causa di questa nuova scellerata moda. Ecco quanto si legge nel post Instagram dell’attrice: “Ho detto quello che ho detto sul potenziale danno delle persone che usano i farmaci per il diabete solo per perdere peso. Ho paura per tutti nei prossimi anni. I ricchi comprano questa roba senza prescrizione medica per più di $ 1.000. I veri diabetici stanno vedendo carenze. Ora è una mania mainstream a Hollywood”. Insomma, sarebbe il caso di trovare valide e più consone alternative per la perdita di peso.