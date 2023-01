Switch off dei canali, cosa fare se non vedi più i canali Rai

In seguito allo switch off dei canali, sono molti gli utenti che lamentano problemi di ricezione dei canali Rai sul proprio televisore.

Il passaggio al nuovo Digitale Terrestre ha causato non pochi disagi a migliaia di utenti che hanno lamentato difficoltà nella ricezione dei canali Rai. Ma allora cosa fare per risolvere il problema?

Il primo passo da fare se non vedi più i canali Rai, è anzitutto, verificare che il proprio apparecchio televisivo sia adatto al passaggio al digitale terrestre DVB – T2. Ricordiamo che, per legge, tutti gli apparecchi messi in commercio a partire dal primo gennaio 2017 devono essere, compatibili con gli standard Mpeg – 4 e DVB T2.

Nel caso in cui, il proprio televisore non sia compatibile al nuovo digitale terrestre sarà necessario acquistare un nuovo apparecchio tv o in alternativa, un nuovo decoder se non si tratta di televisori acquistati prima del 2010. Purtroppo, pare che la Legge di Bilancio 2023 non abbia previsto la proroga del bonus tv per quest’anno. Tuttavia, è ancora possibile per gli over 75 con determinati requisiti reddituali, acceder al bonus decoder a casa. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare la pagina istituzionale del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Se, invece, il proprio apparecchio tv risulti adeguato allo switch off dei canali, ma comunque non è possibile vedere i canali Rai, occorre fare un altro passaggio che vedremo di seguito.

Il passaggio al nuovo digitale terrestre ha comportato una serie di problemi a diverse migliaia di utenti che lamentano di non riuscire più a vedere i canali Rai, nonostante abbiano in casa un apparecchio tv adatto alle nuove trasmissioni in alta definizione. Ma allora, cosa fare per risolvere il problema?

Innanzitutto, è consigliato effettuare una ricerca automatica. Quindi bisogna andare nel menu del proprio dispositivo tv o del decoder e scorrere fino alla scheda Canali o Sintonizzazione Canali e selezionare l’opzione Sintonizzazione Automatica. Chiaramente, in base ai diversi modelli di televisore possono cambiare le dicitura, ma resta il fatto che si tratta di un’operazione piuttosto semplice ed accessibile a tutti.

Se nonostante questa procedura, i canali non dovessero essere ancora visibili sul proprio televisore, potrebbe essere necessaria una sintonizzazione manuale dei canali. In questo caso, il televisore o il decoder chiederà di inserire dei dati per ogni Mux. Di seguito la composizione aggiornata. MUX R Rai: Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 MHz). Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 MHz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 MHz). Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 MHz). MUX A Rai Ch 26 (Freq 514 MHz). MUX B Rai Ch 40 (Freq 626 MHz).