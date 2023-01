Minicar alla ribalta, quanto costano le auto più amate dai giovani

Le minicar sono un po’ il sogno di tutti i giovani d’oggi, le macchine guidabili senza patente infatti rappresentano una vera e propria forma di emancipazione, ma quanto costano ai genitori?

I modelli disponibili al giorno d’oggi sono davvero tanti ed i test sulla sicurezza fanno in modo di incentivare le aziende alla creazione di minicar sempre più robuste e resistenti, così da salvaguardare la salute dei giovani automobilisti.

Le minicar, benché siano andate di moda solo negli ultimi decenni esistono addirittura dagli anni ’70. Inizialmente erano prodotte a 3 ruote ma dagli anni ’80, soprattutto in Francia, le aziende hanno cominciato a concepire le minicar più moderne e più simili alle vere auto, aumentando lo spazio nell’abitacolo e posizionando il tutto su 4 ruote.

Benché le minicar vengano comunemente chiamate “senza patente” esse possono essere guidate solo dopo aver conseguito la patente AM o B1. Le patenti richieste sono di tue tipi in quanto le piccole automobili sono divise sostanzialmente in due categorie, i quadricicli leggeri per cui è necessaria l’AM (dai 14 anni) ed i quadricicli pesanti, che possono essere guidate solo dai possessori di patente B1 ottenibile dai 16 anni.

I quadricicli leggeri non possono superare la velocità dei 45km/h ed hanno un motore generalmente alimentato a gasolio o benzina con cilindrata non superiore a 50cc. I quadricicli pesanti invece sono più simili alle automobili convenzionali in quanto non possono superare i 90 km/h ed hanno una potenza massima fissata a 15kw, quasi 4 volte tanto quella dei quadricicli leggeri, che è invece fissata a 4kw.

Quali sono le minicar più richieste e quanto costano

Anche se le minicar sono per l’appunto “mini”, possono raggiungere prezzi davvero importanti per una famiglia, soprattutto considerando che nella maggior parte dei casi, proprio come i classici motorini, anche le minicar potrebbero essere accantonate entro pochi anni dai giovani che, dopo aver ottenuto la patente B2, scelgono di avere un’automobile di proprietà.

I modelli più richiesti ad oggi sono:

Microcar Duè Dynamic Young disponibile da 8.990 euro

JS 50 Club Young disponibile da 10.990 euro

Casalini M14 disponibile da 11.400 euro

Chatenet CH26 disponibile dai 10.600 euro

Aixam Couè GTI disponibile dai 14.000 euro.

Il punto forte di queste macchine è sicuramente la sicurezza e la comodità oltre al fatto che essendo chiuse aiutano il viaggio andata-ritorno anche durante le giornate di pioggia o di freddo intenso. Le microcar inoltre sono particolarmente ecologiche infatti producono un inquinamento inferiore alle diesel Euro 3, avvicinando le proprie emissioni addirittura ai veicoli Euro 4.