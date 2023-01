Sugo pronto al pomodoro, qual è il migliore da portare in tavola secondo Altroconsumo

Se spesso non hai tempo di cucinare e ti stai chiedendo quale possa essere il miglior sugo pronto al pomodoro per una cena veloce, prenditi qualche minuto e scopri la classifica dei migliori da portare in tavola secondo Altroconsumo.

Talvolta, i ritmi frenetici di tutti i giorni lasciano poco spazio per la cucina. Per cui, spesso ci si affida a prodotti pronti o da preparare in pochi minuti. Tuttavia, tra gli scaffali dei supermercati c’è una scelta talmente vasta di prodotti che a volte risulta difficile capire cosa è meglio per noi.

Fortunatamente, abbiamo la possibilità di affidarci alle classifiche stilate dalla rivista Altroconsumo. Essa, infatti, effettua test su diversi tipi di prodotti, grazie ai quali possiamo schiarirci le idee su quali possano essere i migliori in termini di rapporto qualità / prezzo. A tal proposito, di recente, sono stati esaminati 19 marchi di sughi pronti al pomodoro, ne è venuta fuori una classifica davvero sorprendente, che tra le altre cose, ci fa capire che non sempre un costo basso significa poca qualità.

Gli esperti di Altroconsumo hanno attribuito ai diversi prodotti un punteggio su una scala da 1 a 100, concentrandosi sulle caratteristiche nutrizionali e sugli ingredienti utilizzati. Ecco quali sono i migliori sughi pronti secondo l’associazione per i consumatori.

Miglior sugo pronto al pomodoro, la classifica di Altroconsumo

Gli esperi dell’associazione Altroconsumo hanno analizzato 19 sughi pronti al pomodoro ed uno davvero molto economico ha conquistato il primo gradino del podio. Sulla base dei punteggi attribuiti per valori nutrizionali ed ingredienti utilizzati, il miglior sugo pronto al pomodoro sia per qualità che per prezzo è la Polpa al pomodoro con basilico e cipolla a marchio Coop, il cui prezzo medio è di 0,18 euro. Il punteggio raggiunto è di 77.

Il secondo posto vede un pari merito con 76 punti, tra il sugo pronto Agromonte, Salsa pronta di pomodorino bio, venduta al costo è di 0,64 centesimi a porzione, ed il sugo pronto Barilla, Bio basilico. In questo caso, il prezzo medio per porzione è di 1 euro. Alle spalle, medaglia di bronzo per un soffio, Mutti Salsa Pronta Classica con 75 punti. Questo sugo ha un prezzo medio per porzione di 0,63 euro.

Insomma, stando ai risultati del test di Altroconsumo, a quanto pare non sempre spendere meno significa avere meno qualità. Ad ogni modo, in fase di scelta del prodotto, Altroconsumo consiglia di prestare particolare attenzione alla lista degli ingredienti, senza dimenticare la loro qualità nutrizionale.