Come acquistare casa con pochi euro o gratis? Le soluzioni che non tutti conoscono!

Comprare casa è un passo importante e piuttosto impegnativo sotto l’aspetto economico. Tuttavia, esistono diverse soluzioni, previste dalla legge, che consentono di diventare proprietario di un immobile con pochi euro o addirittura gratis.

Al giorno d’oggi, acquistare una casa è diventata un’operazione piuttosto complicata. Oltre a diversi fattori da considerare, c’è la necessità di avere una buona disponibilità economica che, soprattutto con i tempi che corrono, non tutti hanno.

Il primo importante costo da sostenere è il versamento della caparra, cioè l’acconto da versare per comprare l’immobile. Normalmente, questo importo oscilla tra il 15 ed il 20% del valore della proprietà. Oltre al versamento della caparra, vanno aggiunti gli oneri notarili che possono variare tra i 1.500 ed i 3 mila euro e le eventuali commissioni di intermediazione di agenzie immobiliari. A queste spese, vanno aggiunte quelle da sostenere nel caso in cui, ci fosse bisogno di una ristrutturazione parziale o totale dell’immobile. Insomma, comprare casa rappresenta un passo piuttosto importante ed economicamente impegnativo. Per cui, alla luce della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, molti rinunciano.

Eppure, secondo quanto previsto dal legislatore, esistono diverse possibilità per comprare casa a prezzo molto ridotto ed in alcuni casi addirittura gratis. Basti pensare all’acquisto casa a un euro, al mutuo giovani under 36, all’affitto con riscatto, all’usucapione e tante altre specifiche condizioni che andremo ad analizzare di seguito.

Come acquistare casa con pochi euro o gratis

Per chi non lo sapesse, attualmente le leggi prevedono la possibilità di comprare casa per pochi euro o addirittura gratis. Tanto per fare un esempio, esistono diversi Comuni che, con lo scopo di evitare lo spopolamento, offrono la possibilità di acquistare una casa con un prezzo molto ridotto, talvolta, soli pochi euro. Accanto a questa possibilità, secondo quanto previsto dalle leggi aggiornate al 2022 – 2023, si può acquistare casa ad un terzo. Questo vale per gli immobili che si trovano in specifici luoghi a rischio sismico 1, 2 e 3, dove si può usufruire del sismabonus, che prevede una detrazione fiscale che va dal 75 all’85% del prezzo di vendita della casa.

Le leggi prevedono altresì, l’acquisto di una casa a prezzo ridotto in edilizia convenzionata. Si tratta di un’agevolazione per le famiglie con redditi bassi e che soddisfino specifici requisiti, attraverso la quale possono diventare proprietari di un immobile a costi notevolmente ridotti. Un’altra soluzione prevista dal legislatore è la concessione di mutui agevolati acquisto prima casa per gli under 36. In questo caso, però, è prevista semplicemente la riduzione delle tasse e delle imposte da versare per l’ac1quisto, a patto che, si verifichino specifiche condizioni. Comprare casa senza soldi è possibile anche attraverso l’opzione di affitto con riscatto. Si tratta di una formula che prevede un canone di affitto in parte destinato a coprire le spese per la locazione ed in parte destinate al riscatto dell’immobile.

Infine, è possibile diventare proprietari di un immobile in modo totalmente gratuito attraverso l’usucapione. In questo caso, è previsto il trasferimento di proprietà dal legittimo proprietario al soggetto che se n’è occupato in maniera esclusiva e continuativa per almeno venti anni.