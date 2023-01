Delega dell’identità digitale, come ottenerla? Scopri il nuovo servizio dell’INPS

Attraverso il nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS, è possibile dare ad un’altra persona, tramite delega, il proprio Spid. Ecco come fare.

Il Sistema Pubblico di identità Digitale, meglio conosciuto con l’acronimo SPID, è lo strumento utile all’identificazione per l’accesso ai servizi digitali utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti privati. Si tratta di un sistema che garantisce al cittadino il riconoscimento, anche nei servizi online, della propria identità. Per cui, è molto utile, ad esempio, per velocizzare richieste di bonus e prestazioni agevolate, o tante altre pratiche, come pagare le tasse e chiedere rimborsi.

Per ottenere lo Spid basta rivolgersi ad uno dei gestori di identità digitale, i cosiddetti identity provider, ovvero le aziende che forniscono il servizio di attivazione Spid. In più, occorre essere provvisti di un indirizzo e – mail, un numero di cellulare, un documento di identità valido e la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Purtroppo, però, non tutti sono capaci di usare in autonomia i servizi online, così, l’INPS ha dato la possibilità ai cittadini non particolarmente avvezzi alla tecnologia, di “delegare” una persona di fiducia all’esercizio dei propri diritti. Vediamo come richiedere ed usare la delega Spid.

Delega dell’identità digitale, come farla

Con lo scopo di aiutare i cittadini che non riescono ad utilizzare lo SPID in autonomia, l’INPS ha introdotto il servizio delega dell’identità digitale. Attraverso la delega è possibile autorizzare una persona di fiducia ad accedere al proprio posto ai servizi online della Pubblica Amministrazione e degli enti privati.

Premesso che ciascun cittadino può designare un solo delegato, la richiesta della delega dell’identità digitale, può essere presentata attraverso due modalità. Può essere richiesta comodamente online, sul portale My Inps. In questo caso, però, sarà necessario che il delegato abbia uno Spid proprio. Dopo di che, basterà autenticarsi e inserire i dati del delegato. In alternativa, è possibile recarsi fisicamente presso un ufficio INPS e presentare copia del documento di identità valido di delegante e delegato e l’apposita domanda, scaricabile dal sito istituzionale dell’INPS, appositamente compilata.

Il servizio delega SPID è stato introdotto, in particolare, per aiutare anziani e soggetti fragili che non hanno la possibilità di utilizzare in autonomia gli strumenti telematici. In più, a partire dallo scorso anno il servizio è stato allargato anche per i figli minorenni. Va, infine, specificato che il termine della delega può essere stabilito dal delegante. In mancanza di una scadenza, invece, la delega viene considerata a tempo indeterminato. Questo a patto che, il delegante non decide di revocarla in qualsiasi momento.