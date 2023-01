Curioso di sapere quando potrai finalmente andare in pensione? Scopri il nuovo sorprendente simulatore INPS

Chi è curioso di sapere quando potrà finalmente andare in pensione e godersi il meritato riposo, può farlo con il nuovo simulatore INPS “PensAMi”. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

Il momento della pensione è sempre tanto atteso dai lavoratori e, spesso col passare degli anni, nasce la curiosità di sapere quando potrà essere riconosciuta e con quale importo. Proprio a tal proposito, è stato messo a disposizione il simulatore per il calcolo della pensione INPS. Si chiama “PensAMi” e consente a tutti, senza bisogno di autenticarsi, di calcolare la propria pensione futura, in base all’attività svolta.

Questo sistema online, è in grado di simulare la pensione di chiunque lo desideri, in maniera automatica, semplicemente rispondendo ad alcune domande. Come abbiamo anticipato, lo strumento è accessibile senza nessun obbligo di registrazione e consente di conoscere quando il contribuente avrà diritto alla pensione, cosa è possibile fare per anticipare l’accesso alla pensione e quanto sarà l’importo percepito.

Il simulatore della pensione “PensAMi” è un servizio totalmente gratuito ed è semplicissimo da utilizzare, anche per i contribuenti meno avvezzi alla tecnologia. Ecco come conoscere il proprio scenario pensionistico, passo per passo.

Il nuovo simulatore INPS passo per passo

Il simulatore pensione INPS è articolato in tre livelli, in ognuno dei quali, gli utenti dovranno rispondere ad alcune domande per l’acquisizione da parte dell’INPS delle informazioni necessarie. Rispondendo alle domande del primo livello, il contribuente potrà scoprire a quale pensione avrà diritto sulla base dell’intera contribuzione indicata ed il sistema di calcolo applicato. Passando al secondo livello, si potrà conoscere quando verrà riconosciuto il diritto alla pensione, considerata la contribuzione presente in ciascuna gestione. Rispondendo alle domande del terzo livello, il contribuente scoprirà se avrà la possibilità di anticipare l’accesso alla pensione.

Per poter usufruire del nuovo simulatore per il calcolo della pensione INPS, basta accedere al sito istituzionale dell’Istituto e seguire il seguente percorso dalla homepage: “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”. Insomma, una procedura piuttosto semplice ed accessibile proprio a tutti. In più, la nuova versione del servizio “PensAMi”, ha affiancato alle note esplicative e ai link di approfondimento, dei comodi video tutorial che guidano l’utente durante tutto il percorso.

In conclusione, ricordiamo che il simulatore fornisce informazioni solo per i trattamenti pensionistici diretti relativi alle gestioni previdenziali INPS, in base alle disposizioni vigenti. Inoltre, va specificato che il nuovo servizio INPS utilizza come unità di misura gli anni ed i mesi, senza tenere in considerazione i giorni. Per cui, la simulazione potrebbe non rispecchiare correttamente la situazione reale. In questo caso, è consigliato rivolgersi direttamente alle sedi INPS.