Spid, è possibile attivarlo anche senza smartphone? Clamoroso!

Attualmente, lo Spid è uno strumento del quale è difficile fare a meno, soprattutto, se si vuole accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Ma è possibile ottenerlo anche senza necessariamente avere uno smartphone? Di seguito tutti i dettagli.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio conosciuto come Spid, oramai, è uno strumento indispensabile per poter accedere a molti servizi online. Esso è composto da delle credenziali, ovvero, il nome utente, oppure in alternativa, la propria email ed una password, utili all’autenticazione del cittadino. Per creare la propria identità digitale, è necessario essere maggiorenni e rivolgersi ai gestori d’identità, come ad esempio, Aruba, Poste Italiane, Sielte, Namiral e così via (l’elenco completo è consultabile sul sito agid.gov.it).

Come molti sanno, al giorno d’oggi, avere una identità digitale è fondamentale per accedere a numerosi servizi, bonus e agevolazioni. Ad esempio, è indispensabile per la compilazione del modello ISEE online, oppure, per richiedere il riconoscimento di bonus e prestazioni agevolate attraverso il sito dell’INPS. Inoltre, le credenziali Spid sono indispensabili, anche per l’accesso sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Insomma, un sistema di cui proprio non si può fare a meno ed utile ad evitare lunghe attese agli sportelli fisici degli uffici pubblici. Tuttavia, per farne richiesta una delle condizioni imprescindibili è avere uno smartphone. Per cui, in molti si chiedono se è possibile attivare lo spid anche senza possederne uno.

Spid: è possibile attivarlo senza smartphone?

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ormai, è una realtà importante. Tuttavia, per poter richiedere ed utilizzare lo Spid è necessario essere in possesso di uno Smartphone, oltre che di un numero di telefono. Insomma, non è possibile procedere con la registrazione senza avere un dispositivo cellulare. Questo perché, l’attivazione avviene tramite codice OTP, ovvero, il codice temporaneo che viene inviato tramite SMS.

Questo, chiaramente, crea diversi disagi, soprattutto, per quanto riguarda le persone anziane e non propriamente avvezze alla tecnologia. Fortunatamente, in questo caso, l’INPS concede la possibilità di delegare qualcuno per l’utilizzo dello Spid ed avere libero accesso al sito. In altre parole, gli anziani possono nominare una persona di fiducia che si occupi della gestione della loro identità digitale.

Ricordiamo che, è possibile delegare una sola persona ed in fase di richiesta è possibile segnalare la scadenza della delega. In mancanza della scadenza, la delega si intende a tempo indeterminato anche se il delegante può revocarla in ogni momento. Ad ogni modo, anche nel caso di delega, non è possibile ottenere lo Spid senza avere uno smartphone.