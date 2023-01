Sanremo 2023: quanto guadagna un musicista dell’orchestra

La 73^ edizione di Sanremo sta per iniziare, e tanti si chiedono quanto guadagni un musicista dell’orchestra di Sanremo.

Lo stress al quale sono sottoposti gli orchestrali del festival, d’altronde, è sotto gli occhi di tutti, perciò viene naturale chiedersi se lo sforzo dei musicisti, impeccabili durante ogni esecuzione, sia compensato in maniera adeguata.

Vediamo quindi quali sono le notizie in nostro possesso per dare un’idea di quanto guadagnino i maestri che fanno parte dell’orchestra sinfonica di Sanremo, che dal 7 all’11 febbraio di quest’anno ci accompagneranno ancora una volta per le serate del Festival della musica italiana.

Quanto guadagnano i componenti dell’orchestra di Sanremo

In prima battuta bisogna dire che non abbiamo tutte le informazioni sullo stipendio dei musicisti che suonano nell’orchestra di Sanremo, ma alcuni elementi possono darci un’idea abbastanza precisa di quanto guadagnino gli orchestrali di Sanremo.

La voce che ci ha dato delle informazioni certe durante l’anno della pandemia è Livio Emanueli, inoltre è possibile fare riferimento anche ai contratti nazionali Rai, che ci dicono con esattezza qual è lo stipendio base di un musicista dell’orchestra Sanremese

Emanueli è stato presidente della Fondazione “Orchestra Sinfonica di Sanremo”, e le sue dichiarazioni hanno subito smentito alcune voci sui compensi degli orchestrali che giravano sulla rete nel 2020.

In particolare, durante quell’anno, c’era chi affermava che ogni musicista prendesse solo 50 euro al giorno, tuttavia quelle informazioni sono state giudicate parziali e inesatte dallo stesso Emanueli.

Quanto guadagnano davvero gli orchestrali

Secondo Emanueli, ogni componente dell’orchestra percepiva un compenso forfettario pari a 1.900 euro, al quale bisognava sommare uno stipendio compreso fra 1.500 e 1.800 euro.

Inoltre, l’alloggio e il viaggio necessari per partecipare alle prove in Roma, sono tutte a carico della Rai.

Ciò posto, bisogna aggiungere che lo stipendio degli orchestrali che si è riportato poc’anzi, deriva dai contratti nazionali Rai aggiornati al 2013.

Quanto guadagneranno quest’anno

Nella 73^ edizione del festival, quella che sta per iniziare, i numeri potrebbero essere analoghi a quelli del 2020.

Inoltre, per quanto riguarda i direttori d’orchestra, la scelta finale viene concessa ai gruppi o ai singoli cantanti in gara. Loro, infatti, possono scegliere il maestro che dirigerà l’esecuzione del brano che andranno a cantare.

Tuttavia, è bene precisarlo, sul compenso ufficiale dell’orchestra Sanremese non si hanno notizie ufficiali, anche se quanto riportato si dovrebbe avvicinare molto alla verità.