Legge 104, acquisto tv e canone Rai: tutte le agevolazioni

La legge 104 prevede diverse agevolazioni a beneficio delle persone diversamente abili e dei familiari che prestano assistenza. Vediamo cosa prevede il legislatore nel caso di acquisto tv e Canone Rai.

La “Legge sulla Disabilità”, meglio conosciuta come 104 è la legge quadro in materia di tutela delle persone disabili e dei familiari che prestano assistenza. Essa si rivolge a tutti coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che riduce la capacità di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa del soggetto, determinando uno svantaggio sociale e di emarginazione.

Lo scopo della legge 104/92 è promuovere la dignità umana, la libertà e l’autonomia delle persone disabili, oltre che la sua integrazione all’interno della famiglia, della scuola, nel mondo del lavoro e nella società.

Tra le altre cose, essa prevede una serie di agevolazioni: agevolazioni fiscali, detrazioni per le cure mediche, agevolazioni sull’acquisto di un auto ed agevolazioni volte a facilitare l’accesso all’informazione e alla cultura. Proprio a tal proposito, vediamo cosa prevede la legge in caso di acquisto tv e Canone Rai.

Legge 104, acquisto tv e Canone Rai

Dunque, la legge 104 prevede una serie di agevolazioni per le persone affette da disabilità ed i familiari che prestano assistenza. Tra le diverse agevolazioni, ci sono quelle che hanno lo scopo di facilitare l’accesso all’informazione e alla cultura. Proprio per questa ragione, per i possessori di legge 104 è previsto il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% e l’applicazione dell’IVA al 4%, anziché del 22%, sulla spesa sostenuta per l’acquisto di “sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità”. Il televisore rientra tra i dispositivi per i quali sono previste le agevolazioni di cui prima.

Chiaramente, affinché venga riconosciuto il beneficio, è necessario presentare al venditore una copia del certificato attestante l’invalidità, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale di competenza.

Per quanto riguarda il discorso Canone Rai, invece, non sono previste agevolazioni in merito. Infatti, nel caso in cui il titolare di legge 104 sia in possesso di un apparecchio televisivo, è tenuto al pagamento del dell’imposta. L’esenzione dal pagamento del Canone Rai è prevista nel caso in cui il soggetto affetto da disabilità, sia ricoverato in casa di riposo. Ad ogni modo, l’esenzione non scatta in automatico ma è necessario presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Si tratta del modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, con il quale si dichiara si non essere in possesso di alcun televisore.