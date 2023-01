Bancomat Pay: come si usa l’app che ci cambia il modo di pagare la spesa, e non solo

Con Bancomat Pay per pagare al supermercato si può anche lasciare il portafogli a casa: basta il proprio smartphone.

L’innovativo servizio di pagamento si serve di un semplice QR code e di uno smartphone, strumento indispensabile che tutti noi abbiamo sempre in tasca o in borsa, ovunque ci si trovi.

Bancomat Pay permette inoltre di pagare online e persino alla Pubblica Amministrazione, anche se non tutti gli istituti di credito permettono di associare il proprio conto con il servizio di pagamento.

Vediamo in dettaglio come fare per iniziare a pagare col nostro smartphone tramite app Bancomat Pay.

Bancomat pay: come iniziare

Per registrarsi al servizio bisogna seguire i seguenti passaggi:

Installare Bancomat Pay su smartphone iOS o Android;

Dopo aver avviato l’app appena installata, bisognerà inserire il codice di attivazione della banca che si trova nell’applicazione del nostro istituto di credito;

A questo punto ci verrà richiesto il nostro numero di cellulare, dove verrà inviato il codice OTP;

Immettere il codice per attivare il servizio, ricevuto via SMS;

A questo punto saremo pronti per pagare tramite Bancomat Pay, sia in negozi fisici, sia online.

Bancomat Pay: pagare nei negozi fisici

Nei negozi fisici aderenti all’iniziativa, una volta effettuato l’accesso all’app Bancomat pay, o a quella della propria banca associata, a seconda dei casi, bisognerà inquadrare il QR code che ci verrà fornito dall’esercente attraverso l’app.

Una volta inquadrato il QR code, sullo schermo dello smartphone verrà visualizzato l’importo da pagare e noi dovremo dare la conferma.

In seguito verrà effettuato il nostro riconoscimento, e l’importo verrà addebitato sulla carta o sul conto associato all’app.

Altri servizi Bancomat Pay

Con Bancomat Pay è possibile anche pagare in negozi online, oppure effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, tramite l’app innovativa, si potrà anche scambiare denaro tra privati.

Invio denaro alla PA

Un questo caso bisognerà usare l’app IO. Una volta ottenuto accesso all’app, recarsi in “Portafoglio”, poi selezionare il metodo di pagamento “Bancomat pay”.

Una volta inserito questo metodo, approvare la scelta con Bancomat Pay.

Solo in seguito potrete scegliere il pagamento sull’app IO, selezionare il metodo di pagamento suindicato e infine approvare con Bancomat Pay.

Invio denaro a privati

Per inviare denaro ai nostri contatti, bisogna semplicemente selezionare il contatto dalla rubrica rilevata sul proprio smartphone.

Per fare ciò, dopo aver aperto l’app “Bancomat Pay”, selezionare “Scambia denaro”, cercare il contatto al quale inviare i soldi e decidere la somma da inviare.

Sebbene l’attivazione del servizio sia gratuita, per ogni pagamento c’è una commissione da pagare per l’esercente.

Inoltre, non tutte le banche aderiscono al servizio offerto da Bancomat Pay, ma solo alcune.

Tra queste si possono ricomprendere Unicredit, Intesa SanPaolo, Banca Generali, Banca Mediolanum e BancoPosta.