Guadagnare 400 euro extra investendo in buoni fruttiferi: ecco come fare

È possibile ottenere un guadagno extra di 400 euro investendo in buoni fruttiferi postali 3 anni plus.

Il nuovo buono di Poste Italiane, infatti, in un periodo di soli 3 anni, permette di ottenere un elevato guadagno sulle somme investite.

Investire in buoni fruttiferi, d’altronde, è considerata come una delle scelte più sicure dagli italiani, dal momento che essi offrono rendimenti certi e, su alcuni prodotti in particolare, anche un guadagno elevato.

Come anticipato, è il caso del buono fruttifero 3 anni plus, che col suo elevato rendimento nel breve periodo, permette di ottenere un interesse molto interessante.

Ma come fare per ottenere almeno 400 euro investendo in buoni fruttiferi 3 anni plus? Nei prossimi paragrafi daremo una risposta proprio a questa domanda, fornendo anche degli esempi concreti.

Buono 3 anni plus: come ottenere 400 euro

Per ottenere un premio di almeno 400 euro sull’importo investito in buoni fruttiferi, nonostante gli interessi inizino a maturare dal primo anno, bisogna portare il buono fruttifero a scadenza.

La percentuale di interesse che si guadagna sull’investimento, è maggiore quando il buono acquistato viene ritirato al termine della sua durata, e solo così potremo ottenere almeno 400 euro su una somma in particolare.

Quanto investire per avere 400 euro

La somma da investire per ottenere questo guadagno in tre anni, è di 10.000 euro, che se viene portata a scadenza, frutta un interesse netto equivalente al suindicato importo.

La dimostrazione di quanto asserito in precedenza è semplice, e può essere effettuata con una pratica proiezione su un investimento di 10.000 euro:

L’interesse del buono fruttifero 3 anni plus è pari all’ 1,50% lordo a scadenza;

del buono fruttifero 3 anni plus è pari all’ a scadenza; Dopo un anno di investimento, il buono avrà fruttato 150 euro lordi;

di investimento, il buono avrà fruttato lordi; Tre anni dopo, quando il buono fruttifero scadrà, l’interesse lordo percepito sarà quantificabile in 450 euro ;

dopo, quando il buono fruttifero scadrà, l’interesse lordo percepito sarà quantificabile in ; La tassa sugli interessi del buono fruttifero postale 3 anni plus, è pari al 12,5% dell’interesse maturato, quindi, per calcolare il valore netto a scadenza basta effettuare la sottrazione: 450 – 12,5% = 393,75 euro.

Ecco quindi svelato come guadagnare il massimo dall’investimento del proprio buono fruttifero postale.

Se si porta a scadenza, il buono varrà sicuramente di più, e la sua tassazione agevolata porterà il risparmiatore a percepire un interesse netto molto elevato.

Lo stesso discorso, infatti, può essere fatto con un investimento in buoni fruttiferi 3 anni plus da 50.000 euro, che al termine dei 3 anni frutterà quasi 2.000 euro.

Alla stessa maniera, qualsiasi cifra si intenda investire in buoni fruttiferi postali, se si riscatterà il buono a scadenza si avrà un guadagno nettamente maggiore di ritirarne l’importo appena iniziano a maturare gli interessi.