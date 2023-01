Caro spesa: quali sono i discount con il miglior rapporto qualità / prezzo secondo Altroconsumo

Il caro spesa ha spinto un numero sempre maggiore di consumatori a volgere la propria attenzione verso i discount. Pertanto, può essere utile sapere quali sono i migliori nel nostro Paese.

Negli ultimi tempi, fare la spesa è un vero e proprio salasso. Per cui, sono sempre più numerosi i consumatori che cercano modi per risparmiare qualche euro. Attualmente, una valida soluzione è rappresentata dai discount, diventati dei veri e propri punti di riferimento, per chi cerca il risparmio senza dover necessariamente rinunciare alla qualità.

Nonostante, le diverse misure di sostegno economiche messe in campo dallo Stato, l’impennata dell’inflazione, a causato lo spropositato aumento dei prezzi dei beni alimentari, e non solo. I costi di pane, latte, zucchero e tanto altro, sono arrivati praticamente alle stelle, costringendo migliaia di famiglie italiane alla soglia di povertà assoluta. Proprio per questa ragione, molti consumatori sono alla continua ricerca di idee e spunti per evitare di rimanere al verde dopo aver fatto la spesa.

Tra le varie opzioni, un numero sempre maggiore di italiani sembra aver premiato soprattutto i discount, capaci di offrire prodotti di buona qualità a prezzi molto più ragionevoli. Ma quali sono i migliori discount in Italia? A darci un aiuto in questo senso è l’associazione Altroconsumo che, ha stilato una illuminante classifica sui migliori discount e supermercati presenti sul territorio nazionale. Scopriamola di seguito.

Caro spesa: i discount con il miglior rapporto qualità / prezzo, la classifica di Altroconsumo

L’associazione Altroconsumo ha stilato una classifica sui migliori discount in Italia. I diversi esercizi presenti sul territorio nazionale, sono stati valutati proprio dai consumatori attraverso un sondaggio online, che chiedeva la valutazione di alcuni importanti criteri su due delle catene dove ogni giorno si fa la spesa. I discount sono stati valutati sulla base della qualità dei prodotti, freschi e non, sull’assortimento, le offerte, la pulizia degli ambienti e sulla velocità dei pagamenti.

Secondo i risultati riportati dall’associazione per i consumatori, a soddisfare particolarmente i consumatori, sono i prezzi dei vari prodotti, oltre che la qualità dei prodotti di produzione propria dei discount. Primi fra tutti, Eurospin ed Aldi che, totalizzando 78 punti su 100, si lasciano alle spalle Todis, Lidl, MD Discount e Prix, con 75 punti. Chiudono la classifica il Penny Market, Dpiù, Ind’s, Tuodì considerati di buona qualità.

Ad ogni modo, i discount sembrano piacere sempre di più ai consumatori italiani! Del resto, offrono prodotti di qualità garantendo un notevole risparmio, che con i tempi che corrono davvero non guasta!