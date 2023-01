Telemarketing illegale: come difendersi dalle chiamate moleste

Ci siamo iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni ma le chiamate continuano ad arrivare: perché?

Durante l’estate del 2022 è stato aperto il portale del Registro Pubblico delle Opposizioni, e milioni di persone hanno inserito il proprio numero per non farsi chiamare più dai Call Center molesti.

Attraverso questo strumento è possibile inserire il proprio numero in una lista, e gli operatori dei call center dovrebbero evitare di continuare a chiamare chi ha inserito il proprio numero nel registro.

Tuttavia, le chiamate moleste arrivano ancora, e per alcune persone sono sempre più frequenti.

Per trovare il modo di interrompere le chiamate, “Le Iene” hanno intervistato il Responsabile del registro RPO, che ci dice di fare un’ulteriore operazione per scongiurare le chiamate moleste.

Vediamo come fanno i nostri numeri a entrare nei registri del telemarketing, e in che modo proteggersi definitivamente dalle ossessive chiamate dei call center.

Come fanno ad avere il nostro numero

Per spiegare come mai avviene questo fenomeno, bisogna prima capire come si fa a entrare nei registri dei call center.

Il nostro numero di cellulare viene ceduto alle società di telemarketing attraverso i contratti che firmiamo per ottenere svariati servizi, come ad esempio il cambio di utenza elettrica oppure l’iscrizione in palestra.

All’interno dei contratti che abbiamo firmato, infatti, tra la miriade di clausole presenti nel formulario, c’è anche quella che consente alla ditta che raccoglie i nostri dati personali, di venderli a terzi per finalità di marketing.

Da qui, il passaggio dalla palestra al call center che ci propone l’offerta, è breve.

Se l’incrocio dei dati fra database del Call center e database del Registro trova un riscontro, quel numero però non dovrebbe essere chiamato.

La funzione del registro, infatti, sarebbe proprio quella di revocare il nostro consenso fornito nel contratto da noi firmato, e quindi, almeno in teoria, questo dovrebbe risolvere la situazione. Quando continuiamo a ricevere chiamate, però, bisogna fare un’ulteriore operazione.

Le sanzioni per il telemarketing illegale

Come spiega il responsabile del RPO Maurizio Pellegrini, i call center che ci chiamano nonostante il nostro numero sia inserito nel Registro, operano in maniera illegale.

Tuttavia, riuscire a risalire alle ditte che ci hanno chiamato, diventa un’impresa non da poco.

Il numero di telefono di queste aziende, infatti, risulta spesso inattivo, e questo avviene perché quando le ditte di telemarketing ci chiamano, utilizzano un particolare software che serve per farci visualizzare un numero fittizio.

Per difendersi ulteriormente, l’unico modo possibile è quello di sporgere denuncia al Garante privacy attraverso un ulteriore modulo che è possibile scaricare sul sito del garante.