La causale perfetta per ogni bonifico, evita le multe con queste formule

Il bonifico è un sistema di pagamento veloce e sicuro permette infatti di ricevere stipendi, effettuare acquisti anche di grande valore e soprattutto tiene traccia di ogni transazione eseguita.

Tra i dati necessari per l’invio di un bonifico bancario è presente la causale che serve non solo al mittente o destinatario, ma anche al Fisco che ha possibilità di controllare i movimenti dei flussi di denaro per scovare tentativi di evasione fiscale e riciclaggio.

Forse non tutti lo sanno ma l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di controllare ogni singolo movimento che viene effettuato su un conto corrente, dai prelievi ai versamenti, dai pagamenti alle ricariche sulle carte prepagate. Tutto il lavoro di monitoraggio, effettuato tramite un’intelligenza artificiale, garantisce di individuare molto rapidamente le anomalie.

Uno dei dati ampiamente controllati dal Fisco sono proprio i bonifici, specialmente le causali e gli importi che devono essere non solo coerenti tra loro, ma anche in linea con lo stile di vita del mittente ed il suo patrimonio. Proprio per questo è essenziale saper compilare i bonifici adeguatamente, così da non rischiare sanzioni e multe.

Ad esempio, nel caso in cui si intenda regalare o prestare delle somme di denaro ad un componente della famiglia o ad un amico si potranno utilizzare causali simili:

regalia in favore di… riportando nome e cognome del beneficiario

regalia per matrimonio, indicando sempre nome e cognome del beneficiario

regalia per compleanno per… scrivendo nome e cognome del beneficiario

regalia per nascita figlio, indicando nome e cognome del beneficiario o beneficiari.

prestito infruttifero per.. scrivendo nome e cognome del beneficiario

Le causali da utilizzare per ogni occasione

Un altro ambito in cui bisogna prestare particolare attenzione riguarda la compilazione della causale per godere dei bonus statali, tra cui anche il famoso superbonus che è stato ridotto dal 110% al 90% nell’ultimo Bilancio.

Qui la causale dovrà seguire formule piuttosto rigide per essere accettata, infatti sarà necessario inserire:

codice fiscale del detraente

partita iva del beneficiario del bonifico

numero della fattura e data

dicitura ‘Bonifico per detrazione fiscale per risparmio energetico Legge 77/202 ecobonus 110% (o 90%, a seconda di quando vengono effettuati i lavori)

Ulteriori attenzioni sono importanti nei casi di acquisti o di trasferimenti di denaro su due conti che hanno un unico intestatario. Nel primo caso sarà importante descrivere sulla causale il tipo di acquisto, ma può anche essere sufficiente un “spesa per acquisto online”, mentre per il secondo (il giroconto) nonostante non sia obbligatorio per legge è più sicuro inserire una causale come “giroconto per pagamento bollette” o simili, così da evitare controlli e richieste di specifiche dall’Agenzia delle Entrate.