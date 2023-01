Pensioni, Reddito di Cittadinanza, Assegno Unico: tutti i pagamenti INPS di febbraio

Pensioni, Reddito di cittadinanza, Assegno Unico, social card, Naspi e bonus 150 euro. Scopriamo tutte le date relative ai pagamenti INPS per il mese di febbraio 2023.

L’impennata dell’inflazione e il conflitto tra Russia ed Ucraina, ha causato una seria crisi economica che ha colpito pesantemente il nostro Paese. Il caro vita ha messo spalle al muro gli italiani che faticano sempre di più ad arrivare a fine mese. Per questa ragione, negli ultimi giorni di ogni mese, molti pensano alle entrate del mese successivo.

Per quanto riguarda i titolari di Pensione, Reddito di Cittadinanza, Assegno unico, Naspi, social card ed i beneficiari di bonus 150 euro sono disponibili le date dei pagamenti. Scopriamo quali sono le scadenze da segnare e quali sono le ultime novità. Prima, però, ricordiamo che per alcune di queste prestazioni è necessario rinnovare il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente entro il 31 gennaio. Infatti, in mancanza della certificazione ISEE alcune prestazioni come, ad esempio, il Reddito di Cittadinanza e l’Assegno Unico, possono essere sospese o possono essere erogate con un importo inferiore rispetto a quello di cui si ha realmente diritto.

Fatta questa precisazione, andiamo al sodo e scopriamo le date dei pagamenti INPS per il mese di febbraio 2023.

Tutti i pagamenti INPS febbraio 2023

I titolari di pensione riceveranno le spettanze a partire dal primo del mese, sia per gli accrediti presso Poste Italiane che per quelli relativi agli Istituti di credito. Come sempre, chi non ha scelto la modalità di accredito, potrà riscuotere l’assegno rispettando l’ordine alfabetico affisso nella bacheca del proprio ufficio di competenza. Chi beneficia del Reddito di Cittadinanza, potrà ricevere l’accredito a partire dal 27 di febbraio 2023, mentre, per i neo percettori l’importo sarà erogato il 15 di febbraio 2023. Questo a patto che, sia stato rinnovato il calcolo del valore ISEE entro il 31 gennaio 2023. Stesso discorso per i titolari di Assegno unico per i figli a carico. In questo caso, però, gli accrediti saranno spalmati durante tutto il mese di febbraio 2023.

Per quanto riguarda i pagamenti INPS della Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), questi partiranno dalla seconda settimana del mese. Quindi, si dovrà attendere il 6 febbraio. Tuttavia, non esiste una data fissa, gli accrediti variano da soggetto a soggetto. Per cui, per essere certi al 100% sulla data di accredito, è possibile consultare il sito istituzionale dell’INPS. Basta autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS e seguire il percorso “Fascicolo Previdenziale” > “Prestazioni” > “Pagamenti”.

Concludiamo, la carrellata di pagamenti INPS di febbraio 2023 con gli accrediti per i titolari social card ed il bonus 150 euro. Chi ha diritto all’accredito social card, sa bene che l’accredito sarebbe dovuto arrivare entro la fine del mese di gennaio. Tuttavia, il pagamento ha subito uno slittamento di qualche giorno. Pertanto, la somma di 80 euro sarà caricata nell’arco delle prime due settimane di febbraio. Infine, è finalmente in arrivo l’accredito del bonus 150 euro per i cittadini che soddisfino i requisiti necessari ed abbiano presentato regolare domanda. Ricordiamo che il termine ultimo per chiedere il riconoscimento del bonus 150 euro una tantum è il 31 gennaio 2023.