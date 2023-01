Legge 104 ed elettrodomestici, quali sono le principali agevolazioni

Avere un familiare con disabilità più o meno gravi all’interno del proprio nucleo è tutt’altro che facile, fortunatamente lo Stato ha messo a disposizione delle agevolazioni per andare incontro a tutte le esigenze.

Con la Legge 104 i disabili od i loro familiari e tutori possono riuscire a sfruttare tutta una serie di vantaggi riservati alle famiglie più fragili, riservando dei servizi personalizzati e degli sconti o delle agevolazioni utili per l’acquisto di beni essenziali per il benessere psico-fisico.

La Legge 104 è presente in Italia dal 5 Febbraio 1992 e risulta ad oggi l’unico vero sostegno dedicato alle persone affette da disabilità ed ai loro familiari in quanto con i suoi vantaggi è in grado di coprire una vasta gamma di bisogni, aumentando lo stato di benessere sia fisico che psichico delle persone, permettendogli di vivere una vita più semplice ed agevolata ma pur sempre completa di molte esperienze positive.

Tra le opportunità garantite per la Legge 104 ci sono sconti legati all’acquisto di particolari auto, dispositivi medici, assegni di accompagnamento, sostegni pensionistici erogati a cadenza mensile, permessi di lavoro retribuiti utili a garantire l’accudimento di un familiare disabile ed anche sconti sull’acquisto di elettrodomestici.

Gli aiuti garantiti ai beneficiari della Legge 104 non sono tutti uguali in quanto variano a seconda delle esigenze del singolo ed alla gravità della sua disabilità. Al fine di godere dei vantaggi offerti dallo Stato, la persona deve necessariamente essere provvista di un certificato che non solo ne attesti la condizione di salute, ma che certifichi anche la necessità di un certo prodotto o servizio.

Come acquistare un elettrodomestico con la Legge 104

Sempre rimanendo nell’ottica dell’incentivazione dell’autonomia e del benessere della persona disabile, nella Legge 104 è garantito uno sconto sull’IVA che passa da un 19% sul totale dell’acquisto del prodotto ad un più accessibile 4%, tuttavia per sfruttare l’opportunità le famiglie devono avere con sé un documento molto importante.

Per poter godere dello sconto sull’IVA durante l’acquisto di un elettrodomestico infatti è necessario non solo avere il certificato che l’ASL ha rilasciato a seguito delle visite di accertamento e con il quale si attesta la condizione di salute del paziente, ma anche una certificazione in cui viene specificato come un determinato elettrodomestico possa migliorarne la condizione di vita.

Con queste modalità si potranno acquistare apparecchiature che facilitino l’accesso alla cultura, come ad esempio pc, telefoni, schermi touch screen, televisori o ad esempio l’acquisto di software che permettono al disabile di comunicare in maniera più agevolata.