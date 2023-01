Sanremo 2023 ai blocchi di partenza, svelato il cachet del co – conduttore Gianni Morandi

La 73° edizione del Festival della canzone italiana è ai blocchi di partenza e già circolano indiscrezioni sui cachet dei protagonisti principali. Ecco quanto guadagna il co – conduttore Gianni Morandi.

A partire dal 7 febbraio, prenderà il via l’edizione numero 73 del festival di Sanremo, condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus e, come di consueto, trasmesso da Rai 1 in mondo visione. La kermesse già promette incredibili sorprese e importanti ospiti.

Tra i personaggi più amati dal pubblico, che prenderanno parte al festival della canzone italiana, senza dubbio, Gianni Morandi, l’eterno ragazzo, che quest’anno sarà sul palco dell’Ariston non come cantante in gara, bensì in veste di co – conduttore.

Gianni Morandi è tra i cantanti più amati nel nostro Paese, indistintamente, da tutte le generazioni. Per cui, sono molte le curiosità che in questi giorni circolano in rete. Ad esempio, non sono pochi i telespettatori che si chiedono a quanto ammonti il cachet del cantante per affiancare Amadeus per tutte le serate di questo Sanremo 2023.

Sanremo 2023: ecco quanto guadagnerà il co – conduttore Gianni Morandi

Manca davvero poco all’inizio di Sanremo 2023. Una sola settimana e si alzerà il sipario del Teatro Ariston per la 73° edizione del Festival di Sanremo e, nell’attesa, cresce sempre di più la curiosità dei telespettatori. Molti particolari sono stati annunciati dal conduttore e Direttore Artistico Amadeus, come ad esempio, le donne che affiancheranno il presentatore nelle 5 serate della kermesse ed i loro cachet. A calcare il palco dell’Ariston al fianco di Amadeus ci sarà Chiara Ferragni per la prima e la quinta serata. Oltre che Francesca Fagnani e Paola Egonu rispettivamente per la seconda e terza serata.

A fare da spalla ad Amadeus per tutte e cinque le serate del festival ci sarà anche l’eterno ragazzo, Gianni Morandi. Ma quanto guadagnerà Morandi per vestire i panni del co – conduttore? Ebbene, secondo alcune indiscrezioni pare che il cantante percepirà 300 mila euro per la partecipazione a tutte le serate di Sanremo 2023. Decisamente, un budget ridotto rispetto agli 800 mila incassati nel 2011 e 2012 dove fu il conduttore principale, ma comunque degno di nota.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, si sa che Chiara Ferragni in veste di co – conduttrice della prima e della seconda serata, incasserà 50 mila euro, che pare verranno devoluti in beneficenza. Il cachet ammonta a 25 mila euro, invece, per la pallavolista Paola Egonu e la conduttrice di “Belve”, Francesca Fagnani. Chiude Amadeus, che pare, percepirà 350 mila euro come conduttore principale, oltre che Direttore Artistico della tanto attesa 73° edizione del festival della canzone italiana, Sanremo 2023.