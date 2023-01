Whatsapp, la nuova funzione che piacerà davvero a tutti: scopri di cosa si tratta

Grazie agli ultimi aggiornamenti Whatsapp, si potrà finalmente fare qualcosa di davvero utile. Ecco qual è la novità dell’app della famiglia Meta.

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più scaricata al mondo. Del resto, è comodissima e piena di utilissime funzioni. Attraverso questa app, infatti, ogni utente ha la possibilità di inviare messaggi, foto, video, documenti e registrazioni vocali ai propri contatti, da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento lo si desideri, a patto che, ci sia una connessione dati o Wi – Fi. Negli anni, l’app di Zuckerberg, si è addirittura migliorata grazie ai frequenti aggiornamenti.

Tra le altre cose, ha sviluppato nuove importanti funzioni che hanno lo scopo di salvaguardare, soprattutto, la privacy degli utenti. Basti pensare all’introduzione della crittografia end to end, che protegge il nostro profilo da visite non desiderate. Infatti, se prima tutti, anche chi non era presente tra i nostri contatti in rubrica ma che aveva il nostro numero, poteva sbirciare il nostro profilo, attualmente, questo non può più avvenire, a meno che, non si accetti una eventuale richiesta. L’app Whatsapp ha un occhio di riguardo alla privacy anche quando si tratta del views alle storie.

Come molti già sanno, da un po’ Whatsapp, al pari di Instagram e Facebook, offre la possibilità di postare stories. Ebbene, l’app consente ai propri utenti di decidere chi può e chi non può vederle. Importanti novità sono state introdotte anche per i gruppi. Quante volte non abbiamo abbandonato un gruppo per via della comparsa della scritta “ha abbandonato il gruppo”, rischiando di fare una figuraccia? Ebbene, da ora questa scritta non comparirà più e sarà possibile abbandonare un gruppo con più discrezione. Stesso discorso per i messaggi inviati e poi eliminati. Ora è possibile eliminare un messaggio, senza che il nostro interlocutore se ne accorga, giacché non apparirà più la scritta “questo messaggio è stato cancellato”. Oltre a queste comode novità, gli ultimi aggiornamenti Whatsapp, hanno risolto un particolare dettaglio che infastidiva davvero molti utenti. Vediamo di cosa si tratta.

Whatsapp, la nuova funzione che piacerà davvero a tutti

Per chi non lo sapesse, ogni qualvolta viene condivisa una foto con Whatsapp, essa perde in risoluzione, a causa del protocollo di compressione. Finalmente, questa cosa smetterà! Infatti, grazie al nuovo aggiornamento, è comparsa all’interno dell’applicazione una icona che consentirà la configurazione delle foto inviate.

Al momento, la funzione è in fase di sperimentazione, ma secondo diverse indiscrezioni non tarderà ad arrivare sui nostri dispositivi.

Insomma, un ulteriore passo in avanti dell’app della famiglia Meta, sempre più attenta a soddisfare ogni esigenza dei propri utenti. Del resto, al giorno d’oggi, condividere foto e video di buona qualità è davvero fondamentale, per cui, si tratta di un passaggio importante che, oltretutto, potrebbe invogliare ancora più persone ad utilizzare Whatsapp.