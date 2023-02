I Paesi nel mondo che offrono una vita da sogno con 800 euro al mese

Il recente aumento dei prezzi di beni e servizi è davvero un duro colpo per le finanze di molti italiani, soprattutto, per chi ha stipendi piuttosto ridotti. Per cui, non sono pochi i cittadini che stanno valutando di voltare pagina e trasferirsi in Paesi che offrono una vita da sogno anche con uno stipendio di 800 euro al mese. Ecco dove è possibile.

Alzi la mano chi sogna di vivere in un posto dove è possibile arrivare a fine mese senza alcuna preoccupazione! Del resto, ormai, a causa del caro vita che ha attanagliato il nostro Paese negli ultimi mesi, condurre una vita da sogno in Italia, con soli 800 euro al mese è una vera e propria utopia. Eppure, pare che in alcuni Paesi in giro per il mondo, questo sia ancora possibile.

Per cui, chi è alla ricerca di un paese dove avere una vita da sogno con soli 800 euro al mese di stipendio, non può perdere questa interessante guida. Ecco i Paesi in cui è possibile trasferirsi per vivere da signore con 800 euro al mese.

I Paesi che offrono una vita da sogno con 800 euro al mese di stipendio

Tra i Paesi che offrono una vita da sogno con soli 800 euro al mese di stipendio, figurano le Canarie. Le Canarie sono isole di proprietà spagnola, di incantevole bellezza e che offrono un clima mite per gran parte dell’anno. Oltretutto, è un posto piuttosto economico dove vivere, basti pensare che un pranzo al ristorante costa mediamente solo 10 euro. Un altro Paese particolarmente adatto a vivere bene anche con pochi soldi è il Guatemala. In questo meraviglioso Paese dell’America centrale, gli affitti costano mediamente 300 euro al mese e con soli 10 euro è possibile avere pranzo e cena.

Altri due paesi dove è possibile vivere bene con pochissimi soldi, sono il Nepal e la Malesia. Di recente, questi paesi dell’Asia sono diventati meta di tantissimi pensionati, ma anche giovani che hanno scelto di voltare pagina e vivere da nababbi pur percependo stipendi piuttosto modesti. Questi luoghi, ricchi di cultura e bellezze naturali, offrono la possibilità di affittare casa ad un costo che si aggira tra i 100 ed i 300 euro al mese. Anche la vita mondana è più che accessibile! Un pranzo al ristorante costa tra i 2 ed i 5 euro.

Chiudiamo la carrellata sui Paesi dove è possibile vivere da signori con 800 euro al mese, con la Tunisia. Questo Paese del nord Africa, a noi noto soprattutto come meta turistica, offre diversi vantaggi anche nel caso ci si voglia stabilire lì. In Tunisia, il costo della vita è davvero basso. Parliamo di un prezzo medio di 250 euro al mese per affittare casa.