Una bella regione italiana vende 8 case a 1 euro, come averle subito

Molise, una regione molto apprezzata sia in Italia che all’estero per il suo territorio, la storia e i paesaggi da favola. Oggi però è in prima pagina per l’offerta che la Regione ha deciso di fare a tutti coloro che decidono di comprare casa a solo 1 euro. Un’occasione da non perdere ma è valida solo se si possiedono i requisiti giusti, ecco quali sono.

Sono otto le case proposte in una piccola località del Molise, un angolo di paradiso in cui si respira aria fresca e pulita libera dal traffico, dallo smog, dallo stress della vita quotidiana. Se cerchi un contatto con la natura e la possibilità di vivere e lavorare magari in smart working ottenendo una casa di proprietà con una spesa irrisoria, questo è quello che fa per te.

Casa a 1 euro in Molise, dove si trova e come averla

Sant’Elia a Pianisi, è questo il nome del centro abitato molisano la cui amministrazione comunale ha deciso di mettere in vendita alcune abitazioni a un prezzo simbolico di solo 1 euro. Si tratta di 8 edifici che gli interessati possono richiedere ma solo se sono disposti a sottostare alle richieste avanzate dal Comune. I requisiti per ottenere una di queste abitazioni sono descritti in alcune clausole per acquistare casa in Molise a 1 euro.

Prima di tutto bisogna dire che si tratta di case da ristrutturare, chi intende comprare una delle otto abitazione molisane deve presentare entro sei mesi dalla data di acquisto, un progetto di ristrutturazione. Inoltre il Sindaco di Sant’Elia di Pianisi, predilige chi dà lavoro edile a imprese locali. Un’atro requisito riguarda una fideiussione di 5.000 euro che l’acquirente deve dimostrare a garanzia della possibilità e la volontà di ristrutturare la casa acquistata a prezzo simbolico. Un sistema per ripopolare questo piccolo centro abitato italiano che affascina per la bellezza dei paesaggi e la tranquillità dei luoghi.

Conviene acquistare casa a 1 euro, ecco perché

La convenienza del prezzo è la prima cosa che salta all’occhio quando si leggono questo tipo di offerte immobiliari. Ma se tutti se ne vanno abbandonando il paese perché conviene comprare casa nel piccolo borgo del Molise? Una domanda lecita che merita una risposta chiara. Se vi siete soffermati a leggere questo articolo è chiaro che vi interessano almeno due cose: il prezzo irrisorio e la Regione Molise. Oppure state cercando un luogo bello, sano e tranquillo dove passare la pensione senza pensare all’affitto e senza stress oltre che inquinamento. Oppure ami la natura e per lavorare ti basta una connessione internet, magari stai mettendo su famiglia e vuoi far crescere i tuoi figli in un luogo sano privo di delinquenza e inquinamento.

Sono tante le ragioni per cui si può essere interessati a comprare casa in una piccola cittadina immersa nella natura. Un paese piccolo ma che dotato di strutture moderne oltre che essere ricco di storia e cultura, avvenimenti ed eventi che rallegrano la località e la possibilità di conoscere una realtà diversa da quella metropolitana. Se vi riconoscete in queste o altre situazioni e idee di vita, non attendete oltre e contattate il Comune di Sant’Elia a Pianisi per avere maggiori informazioni e istruzioni su come diventare proprietari di casa con solo 1 euro in Molise.